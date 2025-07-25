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    首頁　>　政治

    韓國瑜：大罷免若成功 獨裁民進黨將掌握代表人民的立法院

    立法院長韓國瑜批評，民進黨發動大罷免政治大屠殺是徹徹底底的政治大屠殺。（記者方賓照攝）

    立法院長韓國瑜批評，民進黨發動大罷免政治大屠殺是徹徹底底的政治大屠殺。（記者方賓照攝）

    2025/07/25 20:42

    〔記者劉宛琳／台北報導〕大罷免明天投票，國民黨今晚在凱道舉行「不同意罷免」選前之夜，立法院長韓國瑜致詞說，如果大罷免成功，台灣的民主將會退回民進黨一黨獨裁，民進黨在掌握總統府、行政院 考試院、監察院、司法院之後，還會掌握了一個代表台灣人民的立法院，台灣的民主真的會掉到萬丈深淵。

    韓國瑜說，現場這麼多好朋友冒著天上的下雨，關心台灣民主，犧牲寶貴的週末齊聚凱大格蘭大道，他真的很感動。這段時間的輔選，大家都看到了，任何時間、任何地點他永遠穿著西裝，站在宣傳車、站在街上，因為他代表中華民國立法院的形象。我們所有被罷免的立法委員都在為了台灣民主在打拚，他這一點點辛苦一點都不算什麼。

    韓國瑜重申，台灣的民主真正已經到了最危險的一刻，明天投票，如果大罷免給它成功，台灣的民主真的會掉到懸崖，萬丈深淵；如果大罷免明天給它成功，台灣的民主將會退回去，民進黨一黨獨裁，民進黨將會在掌握了總統府、行政院 考試院、監察院、司法院之後，掌握了一個代表台灣人民的立法院。

    韓國瑜說，這是最關鍵的時刻，到現在為止，民進黨也講不出一個理由，為什麼要罷免，用了一個抽象的，說這些立法委員親中賣台。但他當院長一年半，看到國民黨這些立法委員不是賣台，是在賣命，每一個勤跑選區，勇於開委員會、院會、公聽會，認真審查預算，反映人民最大的需求。很多中南部的立委早上第一班高鐵就來立法院開會，怎麼能夠用一個完全沒有證據的親中賣談就把他們罷了。

    韓國瑜說，這就是徹徹底底的政治大屠殺，把反對黨的立法委員全部殺光光，一個不留。台灣的民主到最危險的一刻，他一定要再一次拜託大家，一定要用用自己的思考，張大自己的眼睛，親自回想這幾十年來，我們一步一腳印走到民主的今天，毀掉它會是全台灣人民重大的損失。民主一定要監督權力，一定要制衡，沒有監督制衡的權力，就是一頭怪獸，獨裁的怪獸。再一次拜託所有的好朋友，明天踴躍出來投票，大家告訴大家，投下最重要的不同意罷免。

    國民黨「不同意罷免」選前之夜凱道造勢大會。（記者陳逸寬攝）

    國民黨「不同意罷免」選前之夜凱道造勢大會。（記者陳逸寬攝）

    國民黨今晚在凱道舉行「不同意罷免」選前之夜。（記者方賓照攝）

    國民黨今晚在凱道舉行「不同意罷免」選前之夜。（記者方賓照攝）

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