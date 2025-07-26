基隆絕沛發言人皮筋兒 每一場公民運動都會在民眾心中埋下種子

基隆絕沛發言人皮筋兒認為，每一次公民運動都會在民眾心中埋下種子。（記者盧賢秀攝）

2025/07/26 16:35

〔記者盧賢秀／基隆報導〕罷團「基隆絕沛」發言人皮筋兒，口才好、行動力強，又有空戰能力，她說，每次公民運動不管成功與否，都會在民眾心中埋下種子，也許2年、4年後遇到某種情況時，會觸動這些當年冷眼旁觀者反思「轉念」，再辛苦她都盡可能去參與。

皮筋兒是基隆礦工子孫，除了大學時期短暫離開家鄉求學外，大部分的時間都待在基隆，她從太陽花時期就參與公民運動，「基隆絕沛」行動較其他地區晚，她就在港湖等地擔任志工，基隆絕沛發動罷免行動後，她立即回基隆擔任志工。

請繼續往下閱讀...

她在醫院擔任科技計畫臨床研究助理，還是位單親媽媽，利用休假或請假投入罷免活動，她說家人蠻支持她的，提醒她注意安全，還幫她照顧孩子，沒有後顧之憂。

在連署期間讓皮筋兒憤怒的是收到恐嚇訊息，有人留言「會有人找到你的女兒，然後幫你接她。你以後永遠不用接女兒放學了」，她無法接受有人拿小孩來恐嚇的卑劣手段，她是露臉的志工都敢威脅，那些不敢露臉的志工有多害怕？所以她絕不能退縮，「你們越是威脅我，我越不會退縮」。她選擇報警，為了所愛的人，他無所畏懼走下去。

除此，有不少志工散發文宣時被謾罵、推倒、撕毀文宣等，這些都是民主社會不應該發生的事，每一個志工都代表一個家庭，為了孩子她要把握機會，「不能讓下一代生活在相對不民主的社會」。

皮筋兒說，從太陽花學運、割爛委開始，每一次的公民運動都會看到一些改變，在冷眼旁觀的人心中埋下種子，也許過了2年、4年甚至更久，遇到某一事件時，會觸發他們反思、覺醒、轉念，所以每一次公民運動就是一步步學習、衝撞、挫敗、累積能量，再辛苦她都會盡其所能去參與。

基隆絕沛發言人皮筋兒認為，每一次公民運動都會在民眾心中埋下種子。（記者盧賢秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法