藍營凱道造勢晚會 蔣萬安、盧秀燕疾呼明天投不同意

國民黨25日舉行「不同意罷免」選前之夜造勢大會，支持者熱情參與。國民黨主席朱立倫（中）、立法院長韓國瑜（右三）、台北市長蔣萬安（左二）、台中市長盧秀燕（左三）等呼籲民眾支持。（記者方賓照攝）

2025/07/25 22:34

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今晚在總統府前凱道舉辦「不同意罷免」選前之夜造勢活動，台北市長蔣萬安出席致詞表示，最近網路上有一句話，我愛我那「小小多山的國家」，但這個國家現在變成什麼樣子？有人因為選輸就翻桌，發動大罷免，還說表決多數不是贏，非要他們完全執政才叫贏，大家不能同意！

蔣萬安表示，大家今晚站上凱道，就是告訴賴清德總統與民進黨，守護台灣、愛台灣不是一黨專利，而是大家共同的天職與信念，他呼籲大家明天要勇敢站出來投不同意，讓民進黨已經搞了1年的大罷免，前功盡棄，票投不同意就是撐起台灣的民主。

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蔣萬安還批評政府花數10億元搞這次大罷免，政府卻說沒有錢請手語老師、開冷氣，賴清德只會說團結，卻連「團結十講」都講不全，且動員仇恨，撕毀台灣的善良團結，民進黨還扣人紅帽子，到處抹紅、抹黑，就連前總統陳水扁都被說是中共同路人，「五月天」的粉絲還被公審，台灣變成這樣子，大家不同意！

他還說，有災民拜託政府協助，賴清德卻說要靠社區的力量，災民老人還要自己爬屋頂，民進黨官員說政府救災100分，卻轉過頭來搞大罷免，台灣變成這樣，大家不同意！

出席同場活動的台中市長盧秀燕表示，去年2月1日立委才就職，今年又要選舉，因此明天這場選舉是全世界最惡劣、最差勁的選舉，而且是因為民進黨去年選輸就翻桌，因為立法院民進黨團總召柯建銘無法做立法院長，所以發起這次全國大罷免，這是一黨之私、一己之私，所以明天不論風雨如何，大家都一定要出門提高投票率，用不同意票告訴柯建銘與賴清德總統，大家不同意製造仇恨，破壞台灣善良與團結以及破壞民主。

此外，基隆市長謝國樑表示，要感謝大家在去年10月13日以55%不同意票，讓他留在基隆市為大家做事，但萬萬沒想到才過9個月時間，全台灣多數的國民黨立委又要經歷一次投票，這樣子公平嗎？他呼籲大家明天一定要出來投下不同意罷免票，保住每一個國民黨席次。

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