罷前之夜衝刺反罷 藍委丁學忠虎尾掃街催票

藍委丁學忠今晚在虎尾鎮舉辦選前之夜掃街，千人與他一起走虎尾鎮鬧區。（記者李文德攝）

2025/07/25 20:38

〔記者李文德／雲林報導〕大罷免投票明天登場，名在罷免之列的雲林縣藍委丁學忠把握最後衝刺機會，今（25）日晚間在虎尾舉辦徒步掃街，全長約3公里，拜託民眾出門投下不同意票。

丁學忠今晚在雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、鎮長林嘉弘及多位縣議員和上千民眾陪同下，徒步掃街懇託大家明天要投下不同意票。

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丁學忠說，這一年來成天被抹黑造謠，明天就是關鍵時刻，呼籲不滿這種惡質大罷免的民眾，一定要蓋下「不同意罷免」票，不要讓這種惡罷繼續在全國持續下去，不然國家將不安定，一定要終止惡質的循環。

張麗善說，從近日來看，這個罷免態勢很明顯是由民進黨主席、總統賴清德主導，可說是「當家鬧事」，導致社會對立和民心不安，非常不可取，所以要以不同意罷免，終止民進黨推動的惡性罷免，杜絕他們破壞台灣最引以為傲的民主制度。

張麗善表示，國家當前應重視在民生與經濟，如面臨美國對台商品課徵高關稅，到底要面臨什麼樣的情況，這種不可預期心理造成人民恐慌，雲林以北正面臨罷免案的選區，也要團結投下「不同意罷免票」，守住每一席立委。

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