大罷免決戰12小時! 罷團無畏風雨 立院外為民主守夜

反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

2025/07/25 20:36

〔記者陳政宇／台北報導〕首波大罷免投票倒數12小時！罷免團體今（25日）把握最後一夜催票，重返立法院外的濟南路舉辦「為民主守夜，公民集氣」晚會，現場群眾不畏風雨，激情揮舞旗幟、高喊「大罷免大成功」口號。據規劃，各區罷團採遍地開花戰略，並以直播「公民大串連」帶動罷免氣勢。

晚間7時正式開場前，人潮便如潮水般湧向舞台區。儘管天空不作美，雨勢時大時小，民眾的熱情絲毫未減，不斷揮舞「反共保台」等旗幟、頭戴「大罷免大成宮」帽子，高喊口號為晚會暖身，整個濟南路被擠得水泄不通。

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晚會首先是台文樂團「裝咖人」、饒舌歌手楊舒雅的演出拉開序幕，中場由創作歌手陳明章炒熱氣氛，不少群眾隨著歌曲揮手擺動。

宣講卡司方面，相較國民黨在凱道造勢的藍營大咖齊聚，罷團廣邀青年、百工百業代表等政治素人，包括詩人羅毓嘉、作家李文成、女星鄭家純，補教名師呂捷，濟南教會牧師黃春生，以及民進黨團幹事長吳思瑤和聯電創辦人曹興誠輪番上陣。

此外，所有罷團今晚回到各自罷區做最後動員催票，以「遍地開花、為民主守夜」的形式，於各地進行催票活動。濟南路晚會則規劃以直播連線形式，與各地罷團的活動進行「公民大串連」。

反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝

反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

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