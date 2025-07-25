罷免絕對正當 60年老國民黨員轟朱立倫：懂不懂國父思想？

「山除薇害縱走大團結之夜」，國民黨知識青年部資深黨員黃燈煌（前排右2）也現身力挺。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/25 20:51

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免明天（26日）就要投票，罷免王鴻薇團隊「山除薇害」今晚舉辦「山除薇害縱走大團結之夜」，資深國民黨員黃燈煌也到場力挺說，罷免絕對正當，更痛批國民黨主席朱立倫，「你懂不懂國父思想」？

黃燈煌說，看到這麼多年輕朋友挺身罷免很感動，讓他覺得台灣還有希望，他是一個在匈牙利傳道的牧師，深知共產制度為何，也看過很多中國人為了追求自由民主的生活而偷渡，「台灣人怎麼不珍惜」？

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他說，60年前加入國民黨，當時感到很光榮，未料如今國民黨人人喊打，台灣是一艘船，卻有很多人在偷挖洞，想要弄沉它，有人對此冷漠，有人懼怕，因此他決定勇敢站出來，為正義呼籲藍軍，要勇敢站出來，一行人並一起高喊「我要民主、我要自由、拒絕共產制度」。

他說，現在世界上很多國家要幫台灣，但台灣自己要努力，如果台灣投身共產，國外也愛莫能助，尤其現在藍委修法要將國家定位變成國內問題，這是非常危險的事情。

黃燈煌說，罷免絕對是正當的，現在的國民黨根本是「假國民黨」，是馬列主義的寄生病蟲、癌細胞，國父孫中山推翻滿清，參考各國政治制度，覺得三權分立不夠，因此五權分立，且也設計罷免權，以免政治人物違背民意，「朱立倫，你懂不懂國父思想？你還黨主席」！

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