「山除薇害」縱走強碰王鴻薇宣傳車 300人齊聲跟她「說掰掰」

「山除薇害」晚間進行縱走，做最後催票衝刺，呼籲明天投同意罷免。（記者甘孟霖攝）

2025/07/25 20:26

〔記者甘孟霖／台北報導〕明天（26日）就是罷免投票日，罷免王鴻薇團隊「山除薇害」今晚舉辦「山除薇害縱走大團結之夜」，晚間7點在台北小巨蛋路口集結，一行人一路走到榮星花園進行選前晚會。不過開始時發生插曲，一台王鴻薇的反罷免宣傳車恰好開過，一行人也跟車輛大喊「掰掰」、「大罷免大成功」；宣傳車則稍稍加速通過路口。

活動今晚在南京東路、敦化北路口集結，約300人一同起縱走，「山除薇害」發言人阿美說，看到這麼多民眾來支持非常激動，今晚國民黨在凱道集結，同時很多民眾回到自己的選區，這就是今天縱走的意義，要拉票到最後一刻，呼籲大家明天726一定要出門投票。

請繼續往下閱讀...

民進黨議員林亮君、顏若芳也到場響應，林亮君說，一路走來看到公民的努力，大家明明可以在家吹冷氣、看電視，卻選擇上街頭忍受風吹日曬，甚至是反對者的暴力謾罵，而最後罷團又用這樣浪漫的方式，回顧一年多來在選區的努力，只能說「罷免是愛，大家很可愛，726同意罷免」。

顏若芳說，一開始大家不看好罷免，但這群公民夥伴站出來，且人數越來越多，讓她覺得台灣真的是充滿愛，而非仇恨，大家因為愛家園才站出來，如今這群立委提出很多中共想要的立法，侵害國家主權，所以國家不安全，呼籲大家明天一起站出來，用充滿愛的力量，讓王鴻薇休息吧。

山除薇害縱走大團結之夜，國民黨知識青年部資深黨員黃燈煌、山除薇害卡羅、阿美及市議員顏若芳等人在集結出發地點接受媒體訪問，向支持眾鞠躬致意。（記者叢昌瑾攝）

「山除薇害縱走大團結之夜」在台北小巨蛋路口集結。（記者叢昌瑾攝）

決戰罷免！山除薇害縱走大團結之夜，民眾們手持各式標語，自台北小巨蛋向榮星花園前進。（記者叢昌瑾攝）

山除薇害縱走大團結之夜，民眾們手持各式標語，從台北小巨蛋向榮星花園前進。（記者叢昌瑾攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法