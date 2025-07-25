罷免丁學忠最後衝刺！上千人北港徒步掃街 人龍場面震撼

雲林罷團晚間在北港鎮舉辦「民主起駕逗陣行」徒步掃街，上千人響應。（記者李文德攝）

2025/07/25 20:24

〔記者李文德／雲林報導〕大罷免明天投票，公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」今晚6點在北港鎮舉辦「民主起駕逗陣行」徒步掃街大遊行，走遍北港鎮鬧區，上千人一同遊行，當眾人經過北港圓環，長長人龍場面震撼。

罷前之夜6點半登場，上千位民眾與雲林罷團志工們集結在北港運動公園，有人創意十足，戴起橘紅色假捲髮、有人穿起充氣恐龍裝，長長人龍綿延數百公尺，立委劉建國、陳亭妃、前立委蘇治芬及雲林地方黨公職們一起響應，與公民們走遍長達4.5公里的民主起駕之行。

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蘇治芬沿路手持著麥克風，不斷地向後方常常人龍喊著「我們頭頂台灣的天、腳踩台灣的土地，大家一定要罷免顧台灣，罷免是愛」，公民們更是熱烈呼應著「大罷免大成功」，非常熱絡。

劉建國表示，看到罷團這幾個月以來堅持、不畏艱苦，面對暴力挑戰還是勇敢站出來，因為年輕世代看到台灣的危機就發生在國會，雲林為濁水溪以南最關鍵的一席，是大家需要同心協力守護家園，「罷免是愛，守護下一代」，更是將公民決心展現最大的力量。

劉建國強調，台灣絕不能變成第二個香港，唯有國會趕快恢復正常，台灣才能繼續正常進步且自由地發展，用同意守護一代又一代的自由。

陳亭妃說，現在已感受到全國民間、年輕的力量，代表台灣更是需要勇往直前，今天是本週二度到雲林聲援催票，因為這是台灣非常關鍵的時刻，大家一定要站出來蓋下同意罷免，讓雲林能夠「再見光明」。

雲林罷團晚間在北港鎮舉辦「民主起駕逗陣行」徒步掃街，上千人響應。（記者李文德攝）

雲林罷團晚間在北港鎮舉辦「民主起駕逗陣行」徒步掃街，上千人響應。（記者李文德攝）

雲林罷團晚間在北港鎮舉辦「民主起駕逗陣行」徒步掃街，上千人響應。（記者李文德攝）

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