《桃六刪邱志工》律師李翎瑋：受不了藍白聯合毀憲、擴權

李翎瑋是台大法律系畢業的專業律師，卻放下手邊工作，投入「桃六刪邱」罷團志工，只為了維護這塊土地價值。（記者謝武雄攝）

2025/07/26 16:20

〔記者謝武雄／桃園報導〕李翎瑋是台大法律系畢業的專業律師，更是專攻家事性平的律師，還應邀到各單位針對性平進行專業演講，身為人人羨慕的專業律師，這段時間卻放下手邊工作，成為「桃六刪邱」罷團志工，上街宣講請大家支持大罷免，她強調自己是法律人出身，這場罷免，不是政治攻防，而是對憲政體制、民主制度的考驗，藍白聯手毀憲、擴權，大罷免是台灣最後一道防線。

李翎瑋以兒少性侵20年追溯期的「憲法訴訟」案為例指出，很多兒少性侵都要等到當事人出社會有行為能力提出告訴，早過了追溯期，因此法界人士都期待釋憲，但藍白聯手阻饒大法官人事案，癱瘓憲政法庭的運作，只為一己之私。

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李翎瑋說，立法院在藍白聯手情況下，有許多「違憲」法案，居然強行通過，更以「審查」之名，大規模刪減國家預算、凍結補助款，導致地方建設停擺、弱勢族群慘遭犧牲，這已經不是程序問題，這是對公民社會的輕蔑。

李翎瑋說，考上台大法律系，原本以為這個社會只要努力就會有成果，但看到社會仍有很多不公不義的事情，15年前就開始投入社會運動，也參與許多不公不義土地徵收抗議案件，各種同性法案推動，也參加多場立法院公聽會，深知法令對國家、人民的重要，如今堂堂民主國家的國會淪落至此，身為法律人無法視若無睹，只能挺身而出、力挺大罷免。

李翎瑋強調，罷免是為了守護民主，從來不是民主倒退，真正讓民主倒退的是，國會違憲擴權、無視司法、漠視人民聲音，罷免是憲法保障，不該被污名化，政治人物若無視民意、踐踏憲政，就應該接受民意的審判，民主不會天上掉下來，需要大家起身守護，她支持大罷免，不是為了哪個政黨，是為了生活在這塊土地民眾共同的制度價值與未來，罷免是為了更好的生活。

李翎瑋是台大法律系畢業的專業律師，卻放下手邊工作，投入「桃六刪邱」罷團志工，只為了維護這塊土地價值。（記者謝武雄攝）

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