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    基隆絕沛選前之夜 民眾風雨無阻守護台灣與民主

    罷團「基隆絕沛」舉辦選前之夜晚會，議長童子瑋（左四）、多位立委和議員呼籲民眾勇敢出來投票，守護台灣與民主。（記者盧賢秀攝）

    罷團「基隆絕沛」舉辦選前之夜晚會，議長童子瑋（左四）、多位立委和議員呼籲民眾勇敢出來投票，守護台灣與民主。（記者盧賢秀攝）

    2025/07/25 20:16

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市罷免國民黨立委林沛祥明天投票，罷團「基隆絕沛」今晚在光一路橋下舉辦「同意罷免選前之夜」晚會，包括林楚茵等多位立委、議長童子瑋和議員共同發聲，呼籲民眾明天勇敢出來投票、守護台灣的民主價值。

    選前之夜晚會雖然下著雨，仍擠滿人群，民眾相當熱情。宣講者包括立委林楚茵、范雲、王定宇，還有童子瑋與議員鄭文婷、吳驊珈、施偉政和曾怡芳，台灣北社社長羅浚晅、台灣教師聯盟理事長潘威佑等人站台助講。

    林楚茵、范雲、王定宇等人說，國會1年多來擴權、亂砍預算，國民黨立委還配合中國「侵門踏戶」，最近在德國舉辦的世大運，中國單位還來搶台灣選手的賀電，就是因為他們看不得「中華民國」幾個字。中國官媒還說對台灣有直接和間接管轄權，所以要把親共立委罷免掉，才能守護台灣。

    王定宇說，今天憲法法庭要補7位法官，但藍白立委聯手統統都否決了，憲法法庭繼續癱瘓，未來人民委屈無法申訴，台灣的政治制度生病了，必須大罷免國家才能自救。

    童子瑋說，昨晚在凱道又唱起了「島嶼天光」，與太陽花學運相隔11年，再度聽到島嶼天光十分感動，當年就是因為國民黨毀憲亂政，學生站上街頭保護台灣，現在有公民一起站出來，因此呼籲民眾要站出來投票，還要鼓勵孩子回家投票，保護台灣守護民主制度，明天如果不投票，以後可能就投不到票。

    罷團「基隆絕沛」今晚舉辦選前之夜，雖然下著雨，民眾仍很熱情。（記者盧賢秀攝）

    罷團「基隆絕沛」今晚舉辦選前之夜，雖然下著雨，民眾仍很熱情。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議長童子瑋呼籲民眾勇敢出來投票，守護台灣與民主。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議長童子瑋呼籲民眾勇敢出來投票，守護台灣與民主。（記者盧賢秀攝）

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