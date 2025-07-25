新竹雙罷選前車隊掃街 籲反共護台出門投票「光復新竹」

新竹雙罷總部選前車隊掃街籲反共護台出門投票光復新竹。（記者洪美秀攝）

2025/07/25 21:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）明天投票，新竹雙罷總部今晚在將軍村停車場舉辦反共護台罷免投同意的車隊掃街，雖然下著雨，仍吸引許多機車騎士應援，車隊長達1公里。民進黨立院總召柯建銘說，選在將軍村出發很有意義，因為將軍村是823砲戰後形成的眷村，是反共護台的基地，從此地出發，展現新竹人反共護台決心。

新竹雙罷總部發言人林志潔說，罷免是愛，所有罷團與大家走到投票這一步很不容易，從一階二階，如今要迎來三階投票，號召市民要出門投票，行使公民權。出門投票，罷免無能貪污被判刑7年4個月的停職市長高虹安，更要一起罷掉親中且涉及國安法及反滲透法的國民黨立委鄭正鈐，贏回新竹的光榮。

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民進黨新竹市黨部主委施乃如說，罷免是愛，大家都希望恢復新竹的光榮感，如今只剩最後一哩路就是出門投票，不管天氣如何，就是出門投票，邀新竹市民用罷免同意票，改變新竹。

而ALL罷大車隊在集結後，也浩浩蕩蕩出發，車隊長達1公里多，展現新竹人想找回光榮感的決心與期盼，車隊也從光復路再繞行市區，最後會在巨城前呼口號，呼籲市民明天出門投票。

新竹雙罷總部選前車隊掃街籲反共護台出門投票光復新竹。（記者洪美秀攝）

新竹雙罷總部選前車隊掃街籲反共護台出門投票光復新竹。（記者洪美秀攝）

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