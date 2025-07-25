中市罷團為民主守夜 陳柏惟宣誓面對外來威脅、內部背叛 不會閃不會退

前立委陳柏惟呼籲大家二十六日投同意票。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/25 21:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明天就是罷免投票日，台中市6大罷團與南投兩大罷團合辦的「為民主守夜」的選前之夜，今晚在東區的振興路與建成路口舉行，7點多主辦單位就喊現場民眾達1萬，四週都是滿滿人，前立委陳柏惟表示，他愛台灣自由民主，但是有人明明知道台灣是台灣人的台灣，卻要用槍來恐嚇，騙世界是台灣是中國的一部分，呼籲大家一起站出來保護台灣。

陳柏惟一上台就拿出一張紙，他要逐字念出對台灣的愛，他說，台灣在他身邊陪他長大，他最愛台灣是自由民主，不管刮風下雨都在一起，但明明有人知道台灣是台灣人的台灣，卻故意拆散，拿錢來買、拿槍恐嚇，騙世界台灣是中國的一部份，他更暗批國民黨立委，亂刪預算，新光氣爆還在現場直播，他真的想要保護台灣，但他的聲音不夠大，意志不夠堅強，但現在不再猶豫。

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陳柏惟邀請牧師帶著大家一起宣誓，面對外來威脅、內部的背叛不會閃，不會退，站出來挺守台灣，同意台灣這塊土地不是提款機不是戰利品，大罷免不是終點是開始，要永遠保護台灣疼惜台灣；大家齊喊「我同意」。

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