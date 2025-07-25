為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中市罷團為民主守夜 陳柏惟宣誓面對外來威脅、內部背叛 不會閃不會退

    前立委陳柏惟呼籲大家二十六日投同意票。（記者蘇金鳳攝）

    前立委陳柏惟呼籲大家二十六日投同意票。（記者蘇金鳳攝）

    2025/07/25 21:26

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕明天就是罷免投票日，台中市6大罷團與南投兩大罷團合辦的「為民主守夜」的選前之夜，今晚在東區的振興路與建成路口舉行，7點多主辦單位就喊現場民眾達1萬，四週都是滿滿人，前立委陳柏惟表示，他愛台灣自由民主，但是有人明明知道台灣是台灣人的台灣，卻要用槍來恐嚇，騙世界是台灣是中國的一部分，呼籲大家一起站出來保護台灣。

    陳柏惟一上台就拿出一張紙，他要逐字念出對台灣的愛，他說，台灣在他身邊陪他長大，他最愛台灣是自由民主，不管刮風下雨都在一起，但明明有人知道台灣是台灣人的台灣，卻故意拆散，拿錢來買、拿槍恐嚇，騙世界台灣是中國的一部份，他更暗批國民黨立委，亂刪預算，新光氣爆還在現場直播，他真的想要保護台灣，但他的聲音不夠大，意志不夠堅強，但現在不再猶豫。

    陳柏惟邀請牧師帶著大家一起宣誓，面對外來威脅、內部的背叛不會閃，不會退，站出來挺守台灣，同意台灣這塊土地不是提款機不是戰利品，大罷免不是終點是開始，要永遠保護台灣疼惜台灣；大家齊喊「我同意」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播