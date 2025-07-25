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    跑遍全台宣講挺罷免 「破浪青年」：破除國會藍白興風作浪

    反共護台志工聯盟「為民主守夜 公民集氣晚會」。（記者陳逸寬攝）

    反共護台志工聯盟「為民主守夜 公民集氣晚會」。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/25 22:52

    〔記者方瑋立／台北報導〕大罷免首波投票選前之夜，反共護台志工聯盟今晚於立法院旁濟南路舉辦「為民主守夜」晚會，民進黨青年部招募的「夏日破浪青年志工團」代表也上台發聲說，他們在一個月內跑遍花蓮、雲林、台中、桃園、新北、基隆、台北等地，完成24場街頭宣講，就是為了罷免31席不適任的國民黨立委，他們呼籲，「回家投同意，台灣需要你」，守護深愛的小小多山的國家。

    志工團代表指出，「破浪青年」名稱取自「打破藍白浪花」，要對抗藍白立委在國會「興風作浪」。他們不畏風雨，頂著謾罵與口水，仍鼓起十二萬分勇氣站上街頭。即便常遇到民眾質疑，為什麼要罷免這些立委，青年們仍一再解釋，盼更多人理解這場運動的必要。

    破浪青年批評，國民黨立委提案修「離島建設條例與兩岸人民關係條例」，形同讓中國資金與產品長驅直入，甚至將台灣綁入「一中內戰架構」，若中國侵略可被解釋為「內政問題」。他直指，這些立委根本是「舔共賣台的中國代理人」，應立即罷免。

    此外，破浪青年也點名桃園國民黨立委魯明哲提案刪除文化幣預算，理由竟是「太多人買書」，新北立委廖先翔因社宅附近買不到鹽酥雞，提案刪除社宅預算；更有藍委凍刪年輕爸媽薪資補貼，金額高達2800萬元。他們質疑，這些人根本不在乎年輕人生活權益。

    志工代表最後說，感謝公民罷免團體走在前頭的努力，讓這場運動已累積超過130萬份連署，讓台灣可以繼續是民主的台灣。這群青年們來自不同背景、學校，但因為都熱愛台灣，選擇站上街頭。他們呼籲全台公民明天踴躍返鄉投下同意票，守護小小多山的國家，戳破藍白「骯髒泡泡」，讓國會回歸正軌。

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