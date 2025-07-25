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    台東選前拚場 藍白反罷播卡通主題曲串燒 罷團放「眾神護台灣」PK

    藍白反罷隊伍轉進新生、南京路口。（記者劉人瑋攝）

    藍白反罷隊伍轉進新生、南京路口。（記者劉人瑋攝）

    2025/07/25 20:20

    〔記者劉人瑋／台東報導〕為了抓緊選前最後衝刺，平均年齡超過60歲的台東藍營支持者依然精神抖擻上街頭，揮舞國旗大喊「不同意罷免」，台東罷團發言人陳家彬與其他車掃隊員也約在相同處，昨天台東市雙方狹路相逢戲碼再上演，藍軍這次主題曲「無敵鐵金鋼」與罷團車輛放著「眾神護台灣」音浪激盪，最終是因街口發生車禍、藍軍轉移陣地、罷團夥伴到齊原地解散。

    昨天在大同、中華路口，罷團與藍白聯軍雙方皆是20至40歲，以「應答」方式展現出修養，也被民眾笑稱「這種對抗很可愛」。今天則是年約30歲的罷團發言人陳家彬對上平均年齡60歲的藍營人士。雙方一邊一個調，藍軍在罷團出現時持續放著「無敵鐵金鋼」，後來改放「科學小飛俠」變成「經典卡通主題曲串燒」，陳家彬車上則是放「眾神護台灣」，對抗姿態連路過機車騎士也在竊笑。

    陳家彬說，今在南迴掃街車隊與自己相約在這附近，剛好藍軍後方有很多停車格才停下。當然藍營大哥大姊完全不信，光是車輛到場後即對著車揮國旗大喊「不同意罷免」、「賴清德下台」。

    由於藍營站滿大十字路口四邊，包括行人和支持者往返路口，有自小客因停等行人遭後方巴士追撞。藍軍稱，為不妨礙警方辦案，集體轉進新生、南京路口，陳家彬也正好離去，雙方「音浪對抗」暫時收場。

    後續趕到的立委黃建賓，到場後全程未公開發言，忙著與協助他的支持者握手、道謝，隨後又匆忙趕赴民眾黨街頭活動。

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