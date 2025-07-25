黃國昌：當賴清德要走向專制獨裁 我們一致心聲是「台灣人不同意」

民眾黨主席黃國昌。（記者方賓照攝）

2025/07/25 20:09

〔記者劉宛琳／台北報導〕大罷免明天週六投票，國民黨今晚在凱道舉行「不同意罷免」選前之夜，民眾黨主席黃國昌表示，當賴清德要走向專制獨裁，我們一致的心聲是台灣人不同意、我們不同意。拜託大家明天站出來投不同意罷免，教訓民進黨、教訓賴清德，讓他們好好反省，讓台灣繼續向前。

黃國昌表示，426一樣在這個磅礡大雨的凱道，他帶領著台灣民眾黨所有的黨公職，在人民主場的那一天向台灣社會宣告，我們要對賴清德所發動的大惡霸宣戰。他還記得那一天 有非常多勇敢的台灣人，有非常多熱愛這一個國家的主人， 為了要把民主還給台灣，為了要把正義還給人民，無謂民進黨濫用國家機器，無謂民進黨把司法檢調當作工具。因為所有的台灣人，所有的中華民國國民都知道，台灣是我們大家的台灣，不是民主進步黨的台灣。當賴清德要走向專制獨裁，我們一致的心聲是台灣人不同意，我們不同意。

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黃國昌說，過去這一段時間，台灣經歷了國際社會非常大的巨變，我們中南部的鄉親更飽受颱風水患所苦，我們怎麼也沒有想到，坐在總統府的賴清德，本來是應該要團結國家，帶領人民克服台所面對的種種困境，解決老百姓生活的痛苦，但我們看到的是民進黨廢弛國政，賴清德分裂社會，我們從來沒有看過良善的台灣人民，什麼時候變得如此的對立，甚至相互的仇視。

黃國昌說，從小我們就知道可以有不同意的意見，在公共政策上面可以辯論，我們可以透過民主的程序來化解彼此的分歧。但最重要的是，沒有人可以分裂台灣，沒有人可以挑動人民彼此之間的仇恨。他相信大家今天聚集在凱道，就是清楚的讓賴清德知道，這是我們熱愛的土地就是讓民進黨知道，這是我們熱愛的國家，我們要捍衛台灣的民主自由。

黃國昌強調， 台灣是我們共同生長的土地，是我們熱愛的國家，拜託大家明天站出來投不同意罷免，教訓民進黨、教訓賴清德，讓他們好好反省，讓台灣繼續向前。

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