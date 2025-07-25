宣傳「剷除黑芯」 流下男兒淚 父帶女兒上街頭公民課

Camel、Avocado父女檔在捷運站外人行道上，向往來人群宣傳明天出門投票。（記者董冠怡攝）

2025/07/25 19:53

〔記者董冠怡／台北報導〕「反共護台、守護下一代」是全國大罷免行動的核心精神，今天是投票前最後一天，走出捷運南京三民站，可見一對父女在人行道上站崗，父親身上背著「剷除黑芯」的旗子、女兒穿著罷團背心，胸前別著文青飄帶玫瑰，努力向往來的人群宣傳明天出門投票，有民眾主動遞上飲料零食加油打氣。

父親Camel受訪表示，自己是外省家庭第三代，不想也不喜歡被中共統治，所以從四月開始，趁著上班前、下班後參與罷免活動，起初遇到的民眾多半態度冷漠，或批評比加油的人多，但這幾週逐步感受到「翻轉」，加油聲反倒多過謾罵。雖說女性志工遇襲時有所聞，近日氣氛相對緩和，因此邀請女兒一起上街，藉此了解社會上現在發生的事，實踐社會運動。

請繼續往下閱讀...

在侃侃而談的過程中，民眾途經身旁一句「大罷免大成功」，讓Camel不禁紅了眼眶，落下男兒淚，女兒Avocado見狀關心詢問「怎麼了？」聽到父親說因太感動才放心。

21歲的Avocado提到，觀察網路、實體有時會覺得年輕人對政治冷漠，希望透過自身經驗，鼓勵更多人站出來，不論是要投同意或不同意，只要願意行使權利與責任義務，都很不錯，提醒明天投票至下午四點，記得攜帶印章、身分證出門。

她坦言，深藍的阿公、阿嬤反對孩子跟孫子投入罷免，所以還是要偷偷出門，不過媽媽很支持，家族其他長輩即便立場不同，仍會理性討論、不帶任何仇恨攻擊情緒，希望可以守護這般多元的聲音，就算對街站著對立的民眾，也能互相包容。

對於女性志工常成為攻擊目標，她說，爸爸會請她儘量在視線範圍內，可是我不能永遠都在他的保護傘下，確實有看到不少惡意攻擊，但她依然願意相信，大多數的台灣人都是善良的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法