傅崐萁「反惡罷」造勢 藍營宜蘭縣議會黨團助講

國民黨宜蘭縣議會黨團書記長林義剛（右2）、副書記長楊弘旻（右1）及縣議員黃琤婷（左2）、沈志弘（左1）再度現身反惡罷造勢晚會力挺。 （記者王峻祺攝）

2025/07/25 20:08

〔記者王峻祺／花蓮報導〕大罷免明天投票，花蓮立委傅崐萁今晚率藍軍萬人掃街「反惡罷」，友軍國民黨宜蘭縣議會黨團也到場力挺，書記長林義剛、副書記長楊弘旻及縣議員黃琤婷、沈志弘均上台助講，呼籲花蓮人一定要投下「不同意罷免」。

國民黨宜蘭縣議會黨團多次到花蓮力挺傅崐萁，宜蘭縣議會議長張勝德也曾訪花走上街頭，拜託花蓮縣民反惡罷，國民黨宜蘭縣議會黨團今天下午再度搭乘火車到花蓮，陪伴傅崐萁掃街守住花蓮民主。

請繼續往下閱讀...

國民黨宜蘭縣議會黨團書記長林義剛說，傅崐萁在立法院表現可圈可點，也是國民黨重要戰將，為宜蘭及花東地區罄其所有，花蓮跟宜蘭淵源很深，早期許多宜蘭人移居花蓮，這次黨團都有打電話邀請他們，懇求為傅崐萁投下不同意罷免票。

國民黨宜蘭縣議會黨團副書記長楊弘旻也說，大家一定要守住花蓮，希望在花蓮縣民護持下，讓傅崐萁繼續在立院打拚。沈志弘提及，傅不分族群全力幫忙，爭取許多福利政策及建設，此刻一定要團結、不能被分裂。

「罷免不同意，監督更有力！」黃琤婷說，宜蘭跟花蓮猶如親兄弟，更是生命共同體，一個在蘭陽平原，一個是縱谷之星，花蓮任何風吹草動宜蘭都有感覺，對於民進黨的惡意罷免絕對不能同意，不只花蓮不能沒有傅崐萁，宜蘭也不能沒有，拜託大家明天一定要出門投下不同意票。

大罷免投票「選前之夜」，花蓮立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚率領藍軍走上街頭。（記者王峻祺攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法