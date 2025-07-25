罷免廖先翔「七星齊心斷翔」罷前之夜 民眾模擬投票想像未來

民眾拿起巨型印章蓋上「同意罷免」，進行投票預演。（記者陳奕劭攝）

2025/07/25 19:52

〔記者陳奕劭／新北報導〕推動罷免國民黨立委廖先翔的民團「七星齊心斷翔」今晚（25日）在汐止火車站前小廣場舉辦「七星罷前之夜」，透過舉辦模擬投票站、白紙任務、肥皂箱宣講，講、寫、畫七星的未來，打造只屬於人民的選前之夜。

「七星齊心斷翔」下午5點到晚上9點30分舉辦「七星罷前之夜」，民眾在模擬投票站拿起巨型印章蓋上「同意罷免」，吸引大量民眾拍照打卡，大小朋友在「白紙任務」自由揮灑，想像沒有廖先翔的未來。

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志工們在「公民肥皂箱」開講，一旁巧遇反罷免人士宣傳，兩團透過廣場賣水果的阿姨隔出「楚河漢界」，並未爆發衝突。

罷免廖先翔領銜人陳正敬說，選前一天沒有演唱會，也沒有政治明星站台，希望回歸初心，透過志工們的創意，打造公民理念為主的草根行動，希望更貼近民眾的感受。

模擬投票站大受歡迎，他指出，一開始大家問可以做什麼，美編說可以製作模擬投票裝置，沒想到只花幾萬元完成，而且現場反應超好，還有其他罷團向他請求技術支援。他笑著回答，「請自己找美編談談」。

陳正敬補充，汐止很多親子家庭居住，「白紙任務」調性溫馨，有助吸引大小朋友參與。

反罷人士在汐止火車站外宣講，強調反對罷免。（記者陳奕劭攝）

罷團志工與反罷人士對峙，中間隔著賣水果的阿姨。（記者陳奕劭攝）

大小朋友在「白紙任務」自由揮灑，想像沒有廖先翔的未來。（記者陳奕劭攝）

在模擬投票站拿起巨型印章蓋上「同意罷免」，吸引大量民眾拍照打卡。（記者陳奕劭攝）

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