花蓮罷免之夜大遊行千人上街 高呼罷免「恐龍立委傅崐萁」

花蓮罷免傅崐萁公民大遊行在花蓮市自由廣場集結出發，現場超過千人。（記者花孟璟攝）

2025/07/25 19:56

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮大罷免投票前一晚，包括微光花蓮、曙光花蓮等罷團今晚舉辦罷免之夜公民大遊行嘉年華，主題「創造改變．花蓮」，晚間6點20分花蓮民眾超過千人，帶著中華民國國旗、罷免傅崐萁小物及布條，從花蓮市自由廣場出發，走上「罷傅最後一哩路」。

罷團微光花蓮今天一早進行守護花蓮大車掃，車隊從微光總部出發繞行花蓮、吉安市區及新城鄉，民進黨秘書長林右昌也參加。

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下午車隊回到花蓮市自由廣場，包括罷團曙光花蓮、挺美小隊、花蓮重開機、台灣東社大會師，罷團還準備葉霸胸章、充氣加油棒、罷傅飄帶、扇子等小物發送給參加民眾，大家出發時一起高呼「726、同意罷免傅崐萁」，隊伍由罷傅連署領銜人李美玲、副領銜人潘文欽帶隊，6點20分出發。

隊伍在前導有大型充氣恐龍人偶，代表「罷免恐龍立委傅崐萁」、裝扮成七爺八爺的志工身上還有大大的「奉旨罷免」，創意十足。參加的罷團志工說，下午還有朋友專程從新竹開車回花蓮，還在蘇花遇到大塞車，就是要投下罷免同意票」。

花蓮市民代表莊依婕說，這是廿多年來最靠近趕走傅崐萁的一次，相信明天必能大成功！微光花蓮發言人W說，今晚的花蓮人用行動為花蓮發聲，晚上花蓮公民不孤單，集體上街要喊出罷免傅崐萁的民意，晚間8點回到自由廣港進行公民短講。

由於今晚不只罷團有公民大遊行，國民黨花蓮也號稱動員萬人，在花蓮市中正體育館前集結，且兩方的遊行路線都會上花蓮金三角商圈，因此罷團出發時間與國民黨的出發時間錯開，相差約半小時，國民黨遊行隊伍是在6點50分出發。警方表示，今天警方大規模投入人力維安，將會儘量隔開雙方人馬避免衝突。

恐龍立委加上七爺八由奉旨罷免，為花蓮罷傅大遊行領軍！（記者花孟璟攝）

罷免遊行出發。（記者花孟璟攝）

花蓮罷免傅崐萁公民大遊行，晚間6點20分在花蓮市自由廣場集結出發，現場超過千人。（記者花孟璟攝）

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