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    台東罷免黃建賓掃街催同意票 機車隊伍貪食蛇接龍聲勢浩大

    台東挫賓行動今晚最後掃街催票，因機車不斷自發加入，形成長長車隊。（記者黃明堂攝）

    台東挫賓行動今晚最後掃街催票，因機車不斷自發加入，形成長長車隊。（記者黃明堂攝）

    2025/07/25 19:41

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東罷免國民黨立委黃建賓，進入最後決戰，罷團今晚在最大票倉台東市區進行掃街，除了宣傳車隊，還有機車隊尾隨，自動加入的機車騎士越來越多，為挫賓的最後行動壯大聲勢。領軍的立委莊瑞雄疾呼，為了台灣的民主、台東的未來，請大家明天一定要出來投下同意票。

    挫賓總部與民進黨台東縣黨部策劃最後一波催票行動，將重心罷在人口最密集區的台東市區及大豐地區，由車隊前導，莊瑞雄與縣議員黃治維、簡維國、行政院東辦執行長洪宗楷、市民代表陳金溪、池上鄉長林建宏等人在宣傳車上呼籲大家明天要出來投票，投下關鍵的一票，罷免黃建賓，保台灣民主及台東未來。

    車隊晚間6點半在四維路民進黨台東縣黨部前集結出發，原本有20多部汽車，10多部機車尾隨，但隊伍出發後，沿途有機車不斷加入，很多青年人自主加入催票隊伍，參與罷免黃建賓的最後一浬路。一位青年說，從沒參加過政治活動，但他發現國民黨立委與民眾黨立委在立法院毀憲亂政，將台灣陷入危機，所以一定要站出來，為挫賓行動壯大聲勢。

    台東挫賓行動今晚最後掃街催票，因機車不斷自發加入，形成長長車隊。（記者黃明堂攝）

    台東挫賓行動今晚最後掃街催票，因機車不斷自發加入，形成長長車隊。（記者黃明堂攝）

    殘障人士騎殘障車加入罷免黃建賓的催票隊伍。（記者黃明堂攝）

    殘障人士騎殘障車加入罷免黃建賓的催票隊伍。（記者黃明堂攝）

    罷免黃建賓的掃街車隊沿途不斷有機車加入。（記者黃明堂攝）

    罷免黃建賓的掃街車隊沿途不斷有機車加入。（記者黃明堂攝）

    台東挫賓今晚掃街催同意票。（記者黃明堂攝）

    台東挫賓今晚掃街催同意票。（記者黃明堂攝）

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