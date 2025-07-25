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    趙少康：賴清德鬥贏在野黨後 「蔡系人馬」就會被鬥

    趙少康呼籲，大家用一張張選票打臉、教訓民進黨。（記者方賓照攝）

    趙少康呼籲，大家用一張張選票打臉、教訓民進黨。（記者方賓照攝）

    2025/07/25 19:51

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今晚在總統府前凱道舉辦「不同意罷免」選前之夜造勢活動，「戰鬥藍」領袖趙少康到場助講表示，前總統蔡英文明天要去投票，大家應該呼籲蔡英文投下不同意票，因為賴清德鬥贏在野黨之後，「蔡系人馬」就會被鬥爭，他並呼籲大家明天走進投票所，用一張張選票打臉、教訓民進黨與賴清德總統。

    因為明天的大罷免投票，被迫取消原定赴非洲欣賞動物大遷徙的趙少康說，是誰害大家在下雨、颳風的晚上在凱道上集會？民進黨真可惡，害大家勞師動眾、勞民傷財，所以大家一定要投不同意票，民進黨除了分裂台灣，還破台灣的環境，民進黨說愛這個「小小多山的國家」，但台灣的美麗山河現在到處都是光電板，山林海邊農田全都被他們破壞怠盡。

    趙少康還說，賴清德說台灣有「台灣派」與「中華民國派」，但他身為「中華民國派」，也守護台灣，民進黨選舉贏不了就翻桌，而且破壞台灣的司法，從檢察官到大法官，都被民進黨一手操控，今天在野黨否決賴清德提名的7位大法官人選，大家應該鼓掌，賴清德對結果表達遺憾與憂慮，行政院長卓榮泰說在野黨破壞民主憲政，但賴清德提名前有與在野黨商量討論嗎？明天大罷免，今天就要立法院通過大法官，「如果今天通過，就是在野黨自我作賤！」

    趙少康表示，民進黨是鬥爭黨，先關前民眾黨主席柯文哲，再鬥藍營，國民黨地方黨部幾百人被約談、搜索，賴清德鬥贏在野黨之後，「蔡系人馬」就會被鬥爭，大家應該呼籲蔡英文明天要投不同意票。

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