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    傅崐萁率藍軍萬人遊行 選前之夜高喊反惡罷

    大罷免投票前關鍵「選前之夜」，花蓮立委傅崐萁和妻子、花蓮縣長徐榛蔚率領藍軍萬人遊行。（記者王峻祺攝）

    大罷免投票前關鍵「選前之夜」，花蓮立委傅崐萁和妻子、花蓮縣長徐榛蔚率領藍軍萬人遊行。（記者王峻祺攝）

    2025/07/25 19:45

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕大罷免投票前夕關鍵「選前之夜」，國民黨花蓮立委傅崐萁和妻子、花蓮縣長徐榛蔚率領藍軍萬人走上街頭，從中正體育館集結出發，沿公園路往市區金三角遊行，沿途高喊「反惡罷」，呼籲縣民投下不同意票，守護台灣民主。

    傅崐萁在行前特別喊話，大罵總統賴清德獨裁專政、撕裂族群，連民進黨對賴清德提名的大法官候選人都反對。現在是守護台灣民主自由的重要時刻，大家一定要團結，人民意志不能再被壓迫，不畏風雨都要出來投下不同意罷免票。

    支持群眾穿著藍色背心，高舉「不同意罷免」白色旗幟，跟著傅崐萁夫婦掃街遊行，沿途不斷高喊拒絕惡意罷免，守住花蓮未來，「反惡罷、挺花蓮」、「拒絕政治霸凌」、「支持傅崐萁」等標語穿梭人海，大紅國旗後面就是一片藍海，相當壯觀。

    眾人從花蓮市公園路右轉中山路、左轉中正路、右轉中華路、左轉和平路、左轉中正路、右轉中華路、左轉公園路，最後回到花崗山田徑場，全程2.7公里。警方為避免反罷方與罷方出現街頭「短兵相接」情形，也在4個路口加派警力維持秩序，截至目前尚未爆發衝突。

    花蓮立委傅崐萁緊牽徐榛蔚向支持者致意。（記者王峻祺攝）

    花蓮立委傅崐萁緊牽徐榛蔚向支持者致意。（記者王峻祺攝）

    傅崐萁行前大罵總統賴清德獨裁專政、撕裂族群。（記者王峻祺攝）

    傅崐萁行前大罵總統賴清德獨裁專政、撕裂族群。（記者王峻祺攝）

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