離鄉才知道回家的路! 王朵拉自德國返台 明投同意罷免羅廷瑋

遠嫁德國的王朵拉飛回台中要投同意罷免羅廷瑋。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/25 19:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免投票前夕，遠嫁德國4年的王朵拉，特地買機票返國投票，她說，到國外才知道家的溫暖，真的是「離家才知道回家的路」，台灣自由民主的可貴，藍白立委竟攜手破壞國家穩定，讓她不敢缺席，買了機票、飛了逾13小時，昨天趕回台中，她會投下同意罷免，下架不適任立委、保護小小而多山的國家。

王朵拉是台中女兒，遠嫁德國4年，除每年返國回娘家外，每逢國內大選，她一定加碼買機票回台投下愛台灣的票，今年本來預計12月年底返國，平時她都會透過網路的新聞直播掌握國內情勢，去年看到藍白立委在國會毀憲亂政的舉動，讓她雖身在國外也看到氣憤難平，大罷免運動風氣起來後，她在德國也想辦法印下二階連署書簽妥，再請友人的姊姊帶回台中，盡一點心意。

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王朵拉說，她是中六區的女兒，看到中六罷免藍委羅廷瑋罷免投票成案後，興奮不已，密切關切投票日，立刻就訂機票，為的就是要趕回來投票。

王朵拉說，最近也有跟她一樣從國外趕回台灣投票的愛台派，說了讓她深有同感的「離開家鄉才知道回家的路」，她在國外看到台灣雖身處艱難處境，表現卻一再受國際肯定，但藍白亂刪預算，連國防預算都刪掉，她還有深愛的家人在台灣，為了家人的安全，更為了台灣的未來，她當然不能缺席，一定要投下同意罷免，下架不適任立委，保家衛國。

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