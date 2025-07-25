批大罷免是骯髒的政治鬥爭 馬英九：726投下對賴清德的不信賴投票

馬英九批評，民進黨大黨鞭發動的罷免是骯髒的政治鬥爭。（記者方賓照攝）

2025/07/25 19:27

〔記者劉宛琳／台北報導〕大罷免明天投票，國民黨今晚在凱道舉行「不同意罷免」選前之夜，前總統馬英九致詞說，他當過8年總統，了解罷免不應該是民主政治的常態，但民進黨大黨鞭發動的罷免，就是赤裸裸的抹煞所有在野黨立委的貢獻，這已經不是民主政治了，這是骯髒的政治鬥爭。明天一定要勇敢的透過手中的選票，表達對賴清德總統的不值得信賴 ，讓這次反對罷免變成對賴清德總統的不信賴投票。

馬英九說，明天這一票是要對抗綠色恐怖、迫害人權的賴政府，如果我們明天不站出來，卻讓那些維護國家利益的好立委被罷免，那一定是台灣社會沉淪下去，明天這一票不但是要防止好的立委被罷免，更要對賴清德總統上任以來，種種出賣台灣的劣跡表達最強烈的抗議，這就是人民對他，不信賴賴清德的投票。

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馬英九說，他當過8年總統，當然了解罷免不應該是民主政治的常態，如果是針對個別貪汙腐敗的立委發動罷免，當然是符合民主政治的精神，但民進黨大黨鞭發動的罷免就是赤裸裸的抹煞，抹煞所有在野黨立委的貢獻，更是藐視台灣6成民眾希望下架民進黨的強烈民意，這已經不是民主政治了，這是骯髒的政治鬥爭。

馬英九說，尤其是發動大罷免的民進黨，本身既執政無能，不但放任讓台灣的護國神山搬到美國去，對於美國推動的關稅政策將傷害台灣不少的產業，賴清德總統也沒有因應之道，只有不斷的搞大罷免來掩飾自己的無能，彷彿大罷免就是萬靈丹，比任何其他的國家民族民民國家人民的利益都重要，這顯然是民進黨掩護執政無能的卑劣。

馬英九說，賴清德最近說，罷免是要為去除雜質，他的幕僚說要把國軍打掉重練，請賴總統告訴人民，到底誰是雜質，為什麼國軍要被你們打掉重練，難道除了賴清德和他的團隊，其他人都是雜質嗎？當然不是，每一位在場的好朋友，明天一定要勇敢的透過手中的選票，表達對賴清德總統的不值得信賴 ，讓我們將這次反對罷免變成對賴清德總統的不信賴投票。

國民黨今晚在凱道舉行「不同意罷免」選前之夜，現場大小國旗揮舞飄揚。（記者方賓照攝）

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