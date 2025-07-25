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    新北雙和罷免志工不畏嘲諷 堅持走到最後一里、邁向成功

    雙和罷團的志工堅持到最後一刻，在罷前之夜繼續招呼到場民眾。（記者翁聿煌攝）

    雙和罷團的志工堅持到最後一刻，在罷前之夜繼續招呼到場民眾。（記者翁聿煌攝）

    2025/07/25 19:38

    〔記者翁聿煌／新北報導〕罷免投票日倒數最後一天，新北市雙和罷團在八二三紀念公園舉辦「罷前之夜音樂會」，從剛開始在大家認定的「不可能的任務」、在藍營鐵票區中和與永和推動罷免一階，到二階「竟然」達標，進入三階準備投票，讓不少藍營人士跌破眼鏡，其間罷團歷經的嘲諷、委屈不計其數，但是看到投票日就在明天，看到愈來愈多的支持者表態，讓大家始終維持著剛開始的勇氣，堅信成功的到來。

    晚間的「罷前之夜音樂會」隨著夜幕低垂，人潮卻愈來愈多，現場的聲浪更有力，讓雙和罷團的志工們感動地眼眶微濕，更鼓舞眾人的士氣，一位陳姓志工說，從剛開始上街收集同意書，必須忍受民眾懷疑冷漠的眼神，甚至是嘲諷咒罵，已經習慣了。

    陳先生說，但是24日晚上，他在中和的街弄中一棟一棟的公寓的信箱塞傳單時，遇到一位女士拖著下班後疲憊的面容和腳步返家，他習慣性避開兩人的照面，以免又被羞辱，沒想到公寓門被關上後又突然打開，女士拿著一瓶飲料追出來拿給他，說「辛苦了」，瞬間讓他喉嚨有一股熱流，也更相信他這幾個月來努力、所有的汗水都有價值。

    罷團發言人KATE說，罷團志工一路以來的委屈，大家都挺住了，在投票前夕，罷免衝突也隨之升溫，新北市雙和罷團近兩日內連續發生兩起暴力事件，24日在街頭施暴者更於現場直接遭警方上銬帶走，罷團痛心譴責暴力攻擊，她要呼籲藍委張智倫、林德福勿再縱容支持者失控行徑，罷團志工風雨生信心，已經堅持到選前最後一天，相信成功就在眼前。

    罷前之夜愈夜愈熱情，民眾搖旗為宣講者一起加油。（記者翁聿煌攝）

    罷前之夜愈夜愈熱情，民眾搖旗為宣講者一起加油。（記者翁聿煌攝）

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