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    藍營「不同意罷免」選前之夜 高虹安：市長被罷掉等於沒收市民權力

    國民黨25日舉行「不同意罷免」選前之夜造勢大會。（記者方賓照攝）

    國民黨25日舉行「不同意罷免」選前之夜造勢大會。（記者方賓照攝）

    2025/07/25 19:02

    藍營「不同意罷免」選前之夜 高虹安：

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今晚在總統府前凱道舉辦「不同意罷免」選前之夜造勢活動，因案被停職中的民眾黨籍新竹市長高虹安出席助講，她強調，自己是這次全台大惡罷唯一個縣市長，就算民進黨說這是由公民團體發起，但大家都很清楚，其實是民進黨發起的罷免，而且新竹市市長一旦被罷掉，就將由中央政府直接指派代理市長，等於沒收新竹市民的權力。

    高虹安表示，當選新竹市長後，她很清楚什麼樣的立委才是好的立委，看到目前這些面臨被罷免的國民黨立委，在地方上奔走建設，為爭取預算努力，卻要面臨被少數人罷免的危機，因此大家明天一定要出門投下不同意罷免票。

    高虹安還說，新竹市有科學園區，是全台灣的經濟引擎，過去新竹市上繳的稅收都是全台第一，但過去中央政府補助款卻是倒數第一，這次經立法院通過修正財政收支劃分法後，新竹市可以增加210億元，如果這次罷免讓民進黨僥倖得逞，新竹市增加的收入一定會被民進黨收回，她呼籲大家為了新竹市的未來，一定要保護這些被罷免的藍委。

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