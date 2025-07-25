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    南投台派支援台中罷前之夜 高喊「大罷免大成功」

    包括前草屯鎮長洪敦仁（前排左1）等人在內的草屯台派人士高呼「大罷免大成功」口號。（記者陳鳳麗攝）

    包括前草屯鎮長洪敦仁（前排左1）等人在內的草屯台派人士高呼「大罷免大成功」口號。（記者陳鳳麗攝）

    2025/07/25 19:10

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕包括台中在內全國24個罷區明天就要投票，台中今晚（25日）舉辦「罷前之夜」，南投台派人士號召前往加油，草屯、埔里、南投和竹山台派人士，合計有5部遊覽車，希望到台中造勢，能激發出更多台中的選民出來投同意罷免票。前草屯鎮長洪敦仁表示，7月26日罷免席次越多，對8月23日投票的南投等7個罷區會越樂觀。

    今晚是罷免投票前最後的宣傳造勢，台中振興三井停車場舉辦「擊罷趴─罷前之夜」，在二階連署階段台中、南投罷團志工就互相支援。而南投立委馬文君和游顥罷免案，8月23日才要投票，但罷團甚至台派人士心繫明天的大罷免投票，自發性地募款及號召前往參加，讓該場罷前之夜聲勢更浩大。

    草屯、埔里、南投和竹山的台派人士，共號召200人共5部遊覽車前往台中加油，出發前高呼「大罷免大成功」口號。草屯的台派人士中有前草屯鎮長洪敦仁、前議員黃秀女、鎮民代表莊瑞興等人，他們都說「為了下一代一定要站出來守護台灣」，而從名間鄉趕到草屯一起出發的醫師吳弘昌也說，台灣一定要守住，全家族19名成員，包括高齡87歲的長者，8月23日一定會出來投同意罷免。

    草屯一位台派人士也透露，她的女婿是中國上海人，已定居在台灣好幾年，非常喜歡台灣的民主自由，私下也很支持罷免親共的立委。

    名間鄉吳弘昌醫師（前排右）說，全家族19名成員都會投下同意罷免票。（記者陳鳳麗攝）

    名間鄉吳弘昌醫師（前排右）說，全家族19名成員都會投下同意罷免票。（記者陳鳳麗攝）

    草屯台派人士搭車前往台中參加罷前之夜。（記者陳鳳麗攝）

    草屯台派人士搭車前往台中參加罷前之夜。（記者陳鳳麗攝）

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