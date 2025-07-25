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    不用聽現場報數了！四叉貓曝「不同意罷免」選前之夜椅子配置圖

    國民黨今晚在總統府前凱達格蘭大道舉辦「不同意罷免」造勢大會。（記者方賓照攝）

    國民黨今晚在總統府前凱達格蘭大道舉辦「不同意罷免」造勢大會。（記者方賓照攝）

    2025/07/25 19:15

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726罷免投票倒數計時，國民黨今晚（25）在總統府前凱達格蘭大道舉辦「不同意罷免」選前之夜。時常出沒各黨造勢活動的「算人數專家」四叉貓直接曝光本場活動的椅子配置圖，「不用去數椅子了」！

    國民黨今晚舉辦「不同意罷免」選前之夜造勢，下午開始前，陸續有網友在社群平台發文，貼出相關照片。而造勢活動參與人數一直是外界最關心的重點之一，過去擅長以現場椅子推算人數的四叉貓，下午在ThreadsPO文曝光活動現場椅子配置圖。

    根據四叉貓貼出的配置圖，可見從舞台到凱道景福門，共被劃分出約20個區塊，每個區塊都安排了200到300張椅子，四叉貓也說：「不用去數椅子了，看配置圖就好」，屆時網友也可透過配置圖和現場空拍圖推斷現場人數。

    貼文下方，網友紛紛留言說，「以民眾黨算法，我剛剛算一下應該要喊5萬人」、「保守估計300萬人起跳」、「穩了，這不喊50萬人說不過去」、「阿館都號稱一通電話就揪100萬人來」、「大概2億3千萬人吧」。

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    根據四叉貓貼出的配置圖，可見從舞台到凱道景福門，共被劃分出約20個區塊，每個區塊都安排了200到300張椅子。（擷取自四叉貓Threads）

    根據四叉貓貼出的配置圖，可見從舞台到凱道景福門，共被劃分出約20個區塊，每個區塊都安排了200到300張椅子。（擷取自四叉貓Threads）

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