中4罷團喊衝10萬張同意票「廢翔」「慧成宮」總部直播開票迎接成功

明天26日就要進行罷免投票，「中四廢翔」罷免團體希望一舉突破衝破10萬同意罷免票。（記者黃旭磊攝）

2025/07/25 18:32

〔記者黃旭磊／台中報導〕明天26日就要進行罷免藍委廖偉翔投票，罷團「中四廢翔」今天公布影片，畫面中有男子疑似抱嬰兒當掩護，側錄志工簽連署並將影片交給中配製作誹謗抹黑影片，「中四廢翔」表示，一路以來被中共在台協力者盯哨，需要彼此的勇氣，明天下午4時將在「慧成宮」總部直播開票狀況，希望一舉突破衝破10萬同意罷免票，歡慶大罷免、大成功。

台中市選舉委員會統計，台中西屯及南屯區（中4選區）罷免投票人數33萬7718人，罷免門檻25%是8萬4430人，有效同意票需多於不同意票，罷免案才算過關，「中四廢翔」將目標訂在10萬張同意票，盼開票後一舉殲滅親中舔共勢力，重造乾淨清新國會。「中四廢翔」發起人杜承哲醫師說，罷團是全台最早開跑的公民罷團，從去年6月20日開始收第一張罷免提議書時，就被中共在台協力者盯上，一路以來遇過充滿惡意攻擊，天公疼惜憨人、惜護公民，需要彼此勇氣來衝破10萬張同意票。

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罷團並公布去年4月在豐樂公園，有男子疑似抱嬰兒當掩護，側錄志工簽連署情形，「中四廢翔」表示，男子拍片後交給中配「河南X喵」製作誹謗抹黑罷團影片，影片未拍到志工正面因此未報警。

罷團預計明天26日下午4點至晚間7點，在「慧成宮」總部（西屯區河南路二段40-2號）直播開票情形，期待罷免過關、民主重開機，大罷免、大成功。

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