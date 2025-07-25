雙和罷團罷前之夜音樂會「這些人」開唱 籲726投同意票愛台灣

雙和罷團領銜人「豬頭皮」朱約信強調想用音樂、歡樂與愛表達罷免藍委張智倫、林德福的訴求。（記者翁聿煌攝）

2025/07/25 18:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市雙和罷團今晚（25日）在中和八二三公園舉辦「罷前之夜音樂晚會」，罷團從開始推動罷免，領銜人「豬頭皮」朱約信就強調想用音樂、歡樂與愛表達同意罷免藍委張智倫、林德福的訴求，投票前的「罷前之夜」仍然選擇用散播歡樂的音樂會形式，提醒市民朋友，26日用投下同意票來愛台灣，音樂會愈晚人潮愈多，凝聚所有支持同意罷免民眾的決心。

雙和罷團今晚舉辦「罷前之夜音樂晚會」，請來立委李坤城、人權工作者李明哲、行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧等人宣講，中間穿插有朱頭皮和樂團演出，前立委江永昌開唱「流浪到淡水」、民進黨發言人吳崢唱起「路」、立委吳沛憶開唱「勇氣」，帶來搖滾、饒舌等不同曲風，熟悉的台灣傳統音樂，連結大家對台灣未來的信心。

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罷團說，活動邀請許多重量級來賓一同站出來為台灣民主開唱、為雙和發聲，想讓雙和鄉親明白，中和、永和不該永遠成為國民黨的禁臠，每位公民都有自己的意志，民眾需要看到地方進步、交通改善，更堅決要求代表民眾的立委要忠誠於人民和國家，既然不知悔改，民眾就大聲歡唱，堅定同意罷免。

音樂晚會進行的同時，雙和罷團分頭在永和、中和地區車隊掃街，爭取更多的民眾支持投罷免票，車隊最終會開到音樂晚會現場大集合。

雙和罷團舉辦「罷前之夜音樂晚會」，請來人權工作者李明哲宣講。（記者翁聿煌攝）

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