高市府5局處「副局長」異動 市府︰例行性輪調

高市府公布包含5局處副局長異動的新人事，圖為副市長林欽榮主持市政會議場景。（資料照）

2025/07/25 18:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今發布新人事，包括5個局處的「副局長」異動及多位區長、戶所主任調整。市府說明是因應7月份部分文官屆齡退休，以「深化本職」與「跨業務整合」為兩大思考方向的例行性輪調。

新人事部分，市府參議郭培榮陞任毒品防治局副局長；教育局副局長黃盟惠轉任市府參議、教育局專門委員劉靜文陞任教育局副局長；觀光局副局長孫春良轉任市府參議；海洋局副局長鍾致遠轉任觀光局副局長；三民區區長羅長安陞任海洋局副局長；勞工局副局長陳石圍轉任市府參議、勞工局主任秘書皮忠謀陞任勞工局副局長。

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運動發展局專門委員黃伯雄陞任前鎮區公所區長、前金區公所區長許淑媛轉任三民區公所區長、茄萣區公所區長蔡青芬轉任前金區公所區長、湖內區公所區長賴美娥轉任茄萣區公所區長、前鎮區公所主任秘書陳秋霞陞任湖內區公所區長。

阿蓮區公所區長賴立齡轉任路竹區公所區長、毒品防治局科長梅兆平陞任田寮區公所區長、彌陀區公所區長歐劍君轉任苓雅戶政事務所主任、內門區公所區長陳景星轉任彌陀區公所區長、鹽埕區公所主任秘書陳佑瑞陞任鹽埕公所區長。

市府指出，新人事調動自7月26日起生效。

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