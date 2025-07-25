民宅、車庫設投票所？ 板橋區公所：暑假校舍整修借私人場所調度

新北市板橋區有罷免投票所設在民宅、民宅車庫，板橋區公所（見圖）主任秘書蔡文仁說明若空間、動線允許，大致無問題。（記者黃子暘攝）

2025/07/25 18:57

〔記者黃子暘／新北報導〕首波國民黨籍立委罷免投票將在明（26）日舉行，台中市傳有部分投票所設在怪異地點，新北市板橋區也有部分投票所設在民宅、民宅車庫。板橋區公所主任秘書蔡文仁說明，相關地點多數曾設為投票所，因暑假期間學校有整修校舍需求，安排地方不易，公所也會向私人借場所調度，會給予場地費。

根據新北市選舉委員會公開資訊，板橋區振興里一處投票所設於民宅車庫，正泰里一處投票所設於民宅，民生里一處投票所設於民宅，華中里二處投票所設於幼兒園。

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板橋區投票所由區公所民政課負責設置，蔡文仁指出，投票所大多設在學校，適逢暑假，部分學校有整修校舍需求，多少有些異動，「有的地方空間真的蠻難找」，針對借用私人場所做投票所，市選舉委員會較注重無障礙環境與動線設置，若空間、動線允許，大致無問題。

至於這些特殊地點設投票所是否有作為投票所的前例，蔡文仁說，多數有設過，因部分學校有整修校舍需求，使投票所多少有些異動，否則大部分都會設在學校。

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