海巡署北部分署威力掃蕩 嚴防境外勢力干擾大罷免投票

大罷免明天投票，海巡署北部分署為免境外勢力入侵。海巡署北部分署清查下水道、與易藏匿可疑人士區域。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/25 18:13

〔記者林嘉東／新北報導〕大罷免投票進入倒數，海巡署北部分署為免境外勢力入侵，影響大罷免投票，今（25）日下午分別在宜蘭、新北、基隆、桃園、新竹等5 縣市，同步執行聯合擴大威力掃蕩勤務，動員150多名海巡官兵，全面強化灘岸巡查及港口安全檢查，除利用岸際雷達監看可疑船隻，並要求巡防艇待命，提升邊境整體安全防護能量。

大罷免明天就要投票了，海巡署北部分署轄區北起宜蘭、南至新竹，海岸線長達366.5公里；北部分署為維護大罷免投票順利進行，今天下午2時在宜蘭、新北、基隆、桃園、新竹等5 縣市，同步執行聯合擴大威力掃蕩勤務，動員159名海巡官兵、59部勤務車、1隻偵蒐犬，全面強化各單位「灘岸巡查」及「港口安全檢查」，並要求所屬巡防艇待命，完成出勤準備。

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此次聯合擴大威力掃蕩勤務，針對各單位所屬港區、岸際及鄰近治安熱點，包括空屋、下水道、防風林及易藏匿可疑人士區域，進行地毯式清查，加強登檢所有進、出港船舶，運用雷達等高科技裝備，嚴密監控海域動態，查有可疑狀況，立即派艇應處，防範中共可能在灰色地帶襲擾，杜絕非法活動藉機進行。

北部分署祕書室主任杜勝理表示，將持續配合中央政策及選舉安全維護需求，嚴密執行沿岸與海域查緝勤務，防範不法份子趁勢滲透，守護國境安全與民眾權益；此外，民眾若發現可疑人、事、物，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡單位將第一時間趕抵，確保此次大罷免投票順利進行。

海巡署北部分署今天（25日）下午同步在宜蘭等5縣市，實施聯合擴大威力掃蕩。（記者林嘉東翻攝）

大罷免明天投票，海巡署北部分署為免境外勢力入侵，全面強化「灘岸巡查」及「港口安全檢查」。（記者林嘉東翻攝）

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