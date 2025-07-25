花蓮罷免傅崐萁出動鎮暴車？「福特F600」超狂來歷曝光

罷免傅崐萁的鎮暴車出沒在花蓮街頭，引發討論。（擷取自臉書社團路上觀察學院）

2025/07/25 18:46

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委明（26日）投票，有網友發現一輛掛著宣傳罷免立委傅崐萁旗幟的鎮暴車，出沒在花蓮街頭，引發討論。其實這台車為民進黨籍秀水鄉長梁禎祥的兒子梁伯州所有，型號為「福特F600」，早在多年前就曾登上媒體版面。

有網友今日在臉書社團「路上觀察學院」發文驚嘆：「第一次見用鎮暴車當宣傳車，

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會是買警政機關淘汰的還是出借？」根據原po附上的照片，可見一台霸氣十足的黑色「戰車」，行駛在花蓮市中興路與中美一街的交叉路口上。文章一出，立刻引發網友熱議。

其實，本報曾經報導過，這輛車是彰化縣知名的「選舉戰車」，以前是「鎮暴車」，2008年退役之後，「流落民間」由梁伯州標購獲得，將它稍作改裝，成為輔選利器，前總統蔡英文也曾搭上這台「戰車」，最後順利當選。

這輛「福特F600」，民國77年出廠，排氣量6600cc，當年作為鎮暴指揮車，車殼、擋風玻璃皆有防彈功能，並有兩管隱型架槍口，車門非常重。陳水扁政府時代，F600因屆齡退役，由梁伯州標購獲得，平日鎖在車庫，選舉期間經常「出任務」，蔡英文還曾在車上簽名。

這台車為民進黨籍秀水鄉長梁禎祥的兒子梁伯州所有，型號為「福特F600」。（記者顏宏駿攝）

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