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    防惡搞影響開票公正！民進黨桃市黨部急徵外部監票志工

    民進黨桃園市黨部呼籲選民就近協助監票，發現爭議，可立即向選區議員回報處理。（圖由民進黨桃園市黨部提供）

    民進黨桃園市黨部呼籲選民就近協助監票，發現爭議，可立即向選區議員回報處理。（圖由民進黨桃園市黨部提供）

    2025/07/25 17:59

    〔記者陳璟民／桃園報導〕明天就是首波罷免國民黨立委投票日，民進黨桃園市黨部今（25日）發布「726罷免投票要監票」緊急徵求外部監票志工，強調6個選區的投開票所，都非常需要協助外部監票的志工支援，尤其是南桃園的中壢、平鎮、龍潭等行政區，由於車程遠、點多面廣，更需要選民投完票後就地守票、盯開票，不能讓惡人有機會亂搞，影響開票公正性與正確性。

    民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香表示，認養一個投開票所，守護這場公民行動的最後1哩路，希望有熱心的支持者，明天投完票後，就在投開票所協助監票、守護票箱，下午4點後盯緊開票現場，發現問題，馬上通報給市黨部03-2209325，或市黨部南區辦公室03-4221163。

    黃傅淑香也公布各選區聯絡窗口，桃一（龜山、蘆竹、桃園15里）可洽議員李宗豪03-3207676；桃二（大園、觀音、新屋、楊梅）可洽議員游吾和0976-234991；桃三（中壢）可洽議員魏筠03-4596055；桃四（桃園）聯絡議員黃家齊03-3920888；桃五（平鎮、龍潭）聯絡議員王珮毓03-4029988；桃六（大溪、八德、復興、中壢12里）聯絡議員許家睿議員03-3666860。

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