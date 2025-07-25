卓榮泰視察嘉義災區 要求加速清除光電板

行政院長卓榮泰（右起）在經濟部長郭智輝、環境部長彭啓明等人陪同下，到新塭滯洪池勘查光電場。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/25 17:59

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風為嘉義縣帶來最大16級強陣風，多處滯洪池水面型光電板嚴重受損，引發污染水源公害疑慮，行政院長卓榮泰今天下午在經濟部長郭智輝、環境部長彭啓明等人陪同下，到新塭與新庄滯洪池兩大受災區勘查。對光電板受損約5萬片的新塭滯洪池，已在昨天晚上大致完成清除表示肯定；但看到新庄滯洪池清除作業緩慢，立即要求加快腳步，強調廠商有何困難都要提出來，經濟部與環境部會協助調到機具與清運人力，儘早清完。

嘉義縣滯洪池大型光電案場包括新塭、新庄農場、溪墘、公館、荷苞嶼及貴舍等6處遭受風災，其中新塭滯洪池受損約5萬片，環境部、經濟部能源署及水利署合作、協調，協助廠商清除。

請繼續往下閱讀...

能源署代理署長李君禮簡報指出，本月19日起，水利署協助建構起8個作業平台，業者出動150人，水利署媒合30人，加速清除作業，終在昨天晚上大致完成。

卓榮泰表示，新塭可以快速完成，端賴中央、地方與業者通力合作，我們可以看到業者的效率，尤其我看到業者的態度，這個是極為重要的。

新庄光電場清除作業牛步化，泰國籍廠商說，因人生地不熟所以找不到清運公司協助，進度很慢。

對此卓榮泰要求廠商有何困難都要提出來，舉新塭案場迅速清除成功案例，強調經濟部與環境部都會協助調到機具與清運人力，協助早日完成。

嘉義縣新塭滯洪池光電板清除後暫置區。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣新庄農場滯洪池光電板清除進度嚴重落後。（記者蔡宗勳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法