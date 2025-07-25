癱瘓181天！大法官人事再遭藍白封殺 王婉諭轟：拉下踐踏制度破壞者

時代力量主席王婉諭。（資料照）

2025/07/25 18:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7名大法官的人事審查案，國民黨與民眾黨今（25日）再度全面封殺。對此，時代力量主席王婉諭不滿，「已經181天過去，我們的憲政中樞完全無法運作」更直言，藍白是毫無理性的報復性杯葛，「唯有公民，才能拉下這群揮舞權力、踐踏制度的破壞者。」

王婉諭於臉書粉專表示，今日藍白再度聯手，毫不遲疑地投下反對票，全數否決所有大法官提名人選，「這代表，大法官缺額持續懸缺，憲法法庭也將繼續癱瘓下去。」

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「是的，從今年1月25日《憲法訴訟法》正式施行至今，已經181天過去，我們的憲政中樞完全無法運作。」王婉諭強調，「這半年來，人民的憲法救濟被迫中斷，法院的違憲審查無以為繼。立法院，用一己之力癱瘓司法，把本該制衡彼此的三權分立，徹底摧毀。」

王婉諭補充，藍白根本沒有就大法官提名人選，提出任何具體的審查理由，許多被否決的人選，甚至在司改立場上與在野黨理念接近，仍遭全面封殺，「這根本不是審查，而是毫無理性的報復性杯葛，因為癱瘓體制，才是他們真正的目的。我們眼前的，是一個徹底失序、失能、失控的國會。」

最後，王婉諭重申，「今天的國會表現，只證明了一件事：他們早已無法代表人民監督政府，更沒有能力進行理性的審議。」並呼籲，「如果你心中還有一點不甘、一點憤怒、一點想要守護制度的信念，那麼明天，請走進投票所，投下同意票。因為，唯有公民，才能拉下這群揮舞權力、踐踏制度的破壞者。唯有你手中的那一票，能讓失序的國會，回到正軌。讓民主，有重啟的機會。」

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