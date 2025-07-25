大罷免返鄉潮太踴躍！台鐵今晚到週日緊急加開列車疏運

台鐵7月25至27日緊急再加開列車。圖為普悠瑪號。（記者吳亮儀攝）

2025/07/25 17:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（26日）就是大罷免第一次投票日，許多民眾已開始返鄉。台鐵東部幹線利用率之前已破七成，台鐵公司今天（25日）傍晚宣布，因應大量旅客運輸需求，今晚到週日（27日）緊急加開列車疏運，加開普悠瑪自強號及EMU3000型自強號共4列次，包含台北往返花蓮普悠瑪自強號2列次、台北往返台東EMU3000型自強號2列次。

台鐵公司說明，台鐵公司在今天晚間及這個週末緊急增開來回共4列次列車，並自今晚17：30開放購票，相關乘車資訊：

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7月25日（週五）5228次 普悠瑪自強號 樹林 = 花蓮

沿途停靠：樹林（20：02）、板橋（20：10）、台北（20：25）、松山（20：32）、宜蘭（21：39）、羅東（21：48）、花蓮（22：49）

7月26日（週六）5240次 EMU3000新自強號 樹林 = 臺東

沿途停靠：樹林（07：43）、板橋（07：53）、台北（08：05）、松山（08：12）、七堵（08：27）、花蓮（10：33）、鳳林（10：56）、光復（11：05）、瑞穗（11：19）、玉里（11：35）、池上（12：00）、關山（12：26）、鹿野（12：38）、台東（12：52）

7月26日（週六）5203次 普悠瑪自強號 花蓮 = 樹林

沿途停靠：花蓮（09：25）、羅東（10：26）、宜蘭（10：35）、松山（11：46）、台北（11：53）、板橋（12：04）、樹林（12：13）

7月27日（週日）5245次 EMU3000新自強號 台東 = 樹林

沿途停靠：台東（11：18）、玉里（12：20）、花蓮（13：23）、宜蘭（14：35）、松山（15：52）、台北（15：59）、板橋（16：12）、樹林（16：20）

台鐵公司表示，有需要的旅客可在今天17：30起，利用台鐵e訂通APP、台鐵官網查詢及購票。

台鐵7月25至27日緊急再加開列車時刻表。（台鐵公司提供）

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