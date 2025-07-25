林佳龍低調參觀大阪世博 與高市早苗合照曝光

外交部長林佳龍低調訪日，日華議員懇談會（簡稱日華懇）會長古屋圭司也在臉書公布合照，合照中還有下任自民黨總裁的熱門人選眾議員高市早苗。（圖擷取自古屋圭司臉書）

2025/07/25 17:28

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕外交部長林佳龍低調訪日，日方政要透過社群發布動態，曝光他的行程，除了自民黨青年局局長、眾議員中曾根康隆之外，日華議員懇談會（簡稱日華懇）會長古屋圭司也在臉書公布合照，合照中還有下任自民黨總裁的熱門人選眾議員高市早苗。

古屋今天下午在臉書貼文報告近日動態，貼文內容主要談到近期關於首相石破茂去留問題。他在同貼文中也曬出了與林佳龍的合照，圖片說明寫道「與台灣外交部長林佳龍，在視察大阪世博前交換意見」。

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這張圖顯示，林佳龍訪日行程之一，包括到大阪世博的台灣館參觀。而陪同拜會的人有駐日代表李逸洋，合照的人物還有日華懇事務局長、眾議員木原稔、日華懇成員之一的眾議員佐佐木紀，坐在C位的則是高市早苗。

由於自民黨在這次參院大選中慘敗，石破茂面臨黨內極大的反彈，一般認為他的下台已成定局，如此一來，自民黨就必須進行總裁補選，高市被視是下任自民黨總裁的最熱門人選，古屋則是她去年參選總裁的總幹事。高市早苗在今年4月訪台時曾與林佳龍進行餐會，即使正處於總裁決戰前忙碌備戰階段，仍撥空與林佳龍會面，也可見她對台灣的重視程度。

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