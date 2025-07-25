「台南罷罷號」壓軸！郭國文赴中六選區敲羅 街頭催票火力全開

郭國文（圖中）呼籲中西東南區選民勇敢站出來，讓罷羅行動成功。（中六罷團提供）

2025/07/25 17:21

〔記者許國楨／台中報導〕罷免立委羅廷瑋的「敲羅行動」進入最後倒數關鍵，今（25）日下午，民進黨南市黨部主委、立委郭國文率領「台南隊北討東征罷罷號」專車重磅壓軸進軍中六選區，在西區均安宮前集結，為罷羅行動火力支援、全力衝刺，現場氣氛熱烈。

「投票就在明天，出門投同意！」郭國文氣勢十足地號召台中市民，呼籲中西東南區選民勇敢站出來，讓罷免行動成功，他表示，此次特地將最終行程安排在台中，就是看見台中3席罷免案對全台政治意義深遠，尤其羅廷瑋、黃建豪、廖偉翔3人在立院表現「有目共睹」。

請繼續往下閱讀...

「選舉是選賢與能，不是選來鬧場的！」郭國文批評，這3位不僅未展現專業問政能力，還涉入爭議行為，與人民期待背道而馳，從法案修法到肢體衝突，作為民意代表卻表現「超乎預期」，令人搖頭，他強調，選民有權在選後拔掉不適任的人，不能讓這些人繼續代表台中人，也不該留在立法院傷害民主、出賣台灣。

敲羅行動領銜人呱呱則表示，距離投票僅剩不到24小時，感謝郭國文委員親自率隊、開著象徵正義出征的「罷罷號」來到中六選區，「這份支持，是我們最後的鼓舞與打氣，「當大家在街頭看到罷罷號時，希望能熱情揮手、打聲招呼，明天更要勇敢投下同意罷免票！」

距離投票只剩不到一天，罷免行動志工士氣高昂，今晚將持續掃街催票到最後一刻，全力以赴不留遺憾，誓言讓人民的聲音在投票日展現最大能量。

「台南罷罷號」壓軸進軍中六，火力支援罷羅行動。（中六罷團提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法