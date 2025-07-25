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    營造業志工挺罷免！「打打時間」曾一身古裝 調侃「習皇帝」出巡

    營造業志工「打打時間」曾一身古裝調侃「習皇帝」出巡。（「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊提供）

    營造業志工「打打時間」曾一身古裝調侃「習皇帝」出巡。（「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊提供）

    2025/07/25 17:45

    〔記者李容萍／桃園報導〕罷免桃園市第三選區國民黨立委魯明哲的「中壢．破蛋除魯」團隊志工魏先生（暱稱「打打時間」），年僅30歲，已有10年營建業資歷，因為看不慣藍委徐巧芯、王鴻薇等人，在立法院自以為會吵、會鬧、會打就會贏的「霸道」行為，積極投入這次大罷免行動。

    「打打時間」在二階連署行動時，為衝高連署份數，在中原夜市以一身古裝調侃「習皇帝」出巡的演出，成功吸引逛街民眾目光，也增加當日連署份數。

    「打打時間」認為，生意無國界，但「商人要有祖國」，自己和多數同業一樣，原本對政治較冷漠，也不願表態立場，除了藍白多數主導的國會亂象讓他憂心國家的未來，得知參加罷團的公民清一色以婆婆媽媽、姊姊妹妹居多，自省本身是媽媽的兒子、妹妹的哥哥，基於一股保護「她們」在街頭面對衝突的責任心．讓他決定投入罷團志工行列。

    「打打時間」提到，民主社會是少數服從多數，但過去一年，藍白立委主導通過國會擴權法案，以及日前「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，增列每人普發現金1萬元等，卻是打破制度的法案，也是最讓他無法接受的國會亂象，因為這次發1萬元，下次會不會立法要大家多繳2萬元或10萬元？一路走來，他一步一腳印看到越來越多人願意站出來挺大罷免，「自己的國家自己救」，真的很感動。

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