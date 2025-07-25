台中太扯了！帆布棚充當投開票所、難擋風雨沒空調 民轟如告別式場地

台中市北區第0483投開票所設在錦祥公園露天球場，投開票所以紅白藍帆布棚搭建，也沒空調。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/25 17:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免明天投票，台中卻出現不少「怪奇」投開票所，中五選區的北區甚至有2處設在公園裡，投開票所就位在露天球場及人行道上，且以紅白藍帆布棚搭建，相當簡陋，被民眾大酸如告別式場、流水席，不但難抵風雨，沒有水電，也無任何指示牌，恐讓民眾找不到地方投票。

北區新增2處投開票所竟設在公園裡，第0483投開票所設在錦祥公園裡的露天球場，位置不明顯，如同「藏」在公園裡，相當不醒目，並以紅白藍帆布棚搭建，形同半露天的投開票所，現場也無指示牌，加上該投開票所是首次增設，一般民眾並不熟悉，恐怕找不到投票所。

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另一處是第0481投開票所，就設在育強公園裡的人行道上，同樣以紅白藍帆布棚搭建，也是半露天形式，門口僅以一塊帆布遮蔽，帆布棚架也僅以棉繩拉到旁邊建物固定，近日台中天氣不穩常刮風下雨，恐難擋風雨。

帆布棚投開票所仍是空棚，沒有水電，必須另外拉線，記者今天下午實地勘查，沒有電力、也無指示牌，現場帆布搭建，投票隱私令人堪憂，附近民眾已經議論紛紛，白天投票有問題，下午4點後開票過程也令擔憂。

北區區長戴燕如今年7月新到任，她說，由於之前的投開票所民宅、空地已出租，或另有他用，無法續借，加上投票準備期時間急迫，一時找不到學校、活動中心、民宅等適合處所，才會迫不已設在公園，會加固建物、加強電力及人員配置，也會配有水冷扇等，她也說，之前其他選區在找尋不到其他建物的情形，也設在公園。

台中市北區第0483投開票所設在錦祥公園露天球場，以紅白藍帆布棚搭建，相當簡陋。（記者蔡淑媛攝）

台中市北區第0483投開票所「藏」在公園裡，相當不醒目。（記者蔡淑媛攝）

台中市北區第0481投開票所，設在育強公園裡的人行道上，以紅白藍帆布棚搭建，相當簡陋。（記者蔡淑媛攝）

台中市北區第0481投開票所，設在育強公園裡的人行道上，以紅白藍帆布棚搭建，相當簡陋。（記者蔡淑媛攝）

台中市北區第0481投開票所，設在育強公園裡的人行道上，以紅白藍帆布棚搭建，相當簡陋。（記者蔡淑媛攝）

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