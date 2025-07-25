罷免後最想做什麼？「山除薇害」阿美淚訴「想回家」

阿美淚訴罷免後最想回家。（「山除薇害」提供）

2025/07/25 17:06

〔記者甘孟霖／台北報導〕今（25日）是罷免投票前最後一天，台北市罷免王鴻薇團隊「刪除薇害」釋出宣傳影片，請罷團志工們聊聊罷免投票後最想做什麼，當中發言人阿美因遭到肉搜公審，已5個月沒有回家，都住在飯店，談及願望，阿美也忍不住掩面哭泣說：「我想回家。」

影片中訪問多位「山除薇害」罷團志工，許多人都表示，因為這陣子忙罷免，已經好一陣子沒有好好睡覺，726之後首先就要好好睡一覺，還有人說要跟團隊夥伴們一起吃個飯、互相擁抱，更有人表示，休息一下後就想跨區，支援後續8月23日的第二波罷免案。

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「山除薇害」表示，團隊不只有阿美被肉搜、公審，還有我們的領銜人Peter以及陸戰志工Maple，為了王鴻薇和王滬寧握手的廣告看板，王鴻薇提出妨害名譽告訴，「我們為何需要一個讓人民感到恐懼的立法委員」？

「山除薇害」說，這一年多的時間，志工們在街頭忍受侮辱、謾罵，曬太陽可以忍、淋大雨可以忍，被比中指、被拒絕通通可以忍，唯一無法忍受的，就是一個失去秩序的親共國會，請中山、北松山的居民不要讓志工們孤單，「我們擋下這些欺侮，只為了換取各位手中那票同意罷免，只為了守住我們每一個人所深愛的台灣。7/26，同意罷免，出門投票」。

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