李忠憲警告赤化威脅 強調大罷免是重回正軌契機

學者李忠憲發文挺「大罷免」公民運動。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/25 16:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對立法院藍白聯手封殺大法官提名案，引發社會輿論高度關注，學者李忠憲今（25）日再度發文公開表態支持「大罷免」行動，並強調這場公民運動將是「讓台灣重回正軌」的起點，對抗赤化勢力、捍衛民主體制刻不容緩。

李忠憲指出，立法院藍白陣營封殺7位大法官提名人選，釋放出明確而強烈的政治訊號，形同癱瘓司法權，讓台灣的憲政體制瀕臨崩解。他批評，藍白不僅阻斷大法官任命，過去數月也頻繁羞辱官員、刪減關鍵預算，導致行政效能受創，整體立法行為已超越政黨競爭範疇，「這不是個別立委適不適任的問題，而是整個陣營已被赤化。」

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李忠憲警告，這場政治變局恐與中國對台戰略有深層關聯。他並直言，中共領導人習近平年事已高，可能加速對台動作，而台灣國會的異常變化，正是對岸介入的跡象之一。「晚年的獨裁者，已經沒有辦法用理性來看待這個世界」。

李忠憲強調，明天的投票將決定台灣未來的走向，而且這個進程恐怕會很快，是要繼續活在自由、民主、人權開放的社會，還是像香港、圖博、新疆一樣變成專制獨裁體制下的一部分！

李忠憲也提到，昨日有學生與他理性討論自由與資安議題，雖對方態度平和，但語意間透露對大罷免的不以為然。他認為這正凸顯台灣當前面臨的分歧與誤解，「有人擔心罷免藍白立委會讓民進黨一黨獨大，卻忽略了台灣正在失去制度保障與自由價值。」

他強調，參與大罷免不是為政黨利益，而是為守住台灣的制度根基。「我們不是什麼大人物，只是單純相信自由、民主與人權的價值，不想變成必須閉嘴、低頭的社會。」呼籲民眾用手中的選票表達立場，讓大罷免成為守護民主、重整國家機制的起點。

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