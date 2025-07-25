投票前夕 「新竹雙罷」ALL罷大車隊遊行 藍白辦反惡罷之夜

新竹雙罷總部在投票前夕選前之夜舉辦ALL罷大車隊遊行，從反共基地「將軍村」出發，極具象徵意義。（擷取自網路貼文）

2025/07/25 16:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕催票再催票！今天是新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）投票選前最後衝刺宣傳日，新竹雙罷總部今天一整天都展開車隊掃街，邀請立委沈伯洋、陳培瑜及黃婕站台車掃，晚間6點半將在具反共保台象徵意義的將軍村圖書園區集結，展開ALL罷大車隊遊行，號召市民參與同意罷免車隊遊行活動。晚上6點半，藍白反罷免將在芙洛麗飯店舉行反惡罷之夜，隨後再舉行車隊掃街，呼籲市民站出來投票。

新竹雙罷總部今天一早先公佈吹哨者提供的錄音檔，指控國民黨立委鄭正鈐涉滅證串證之嫌，發言人林志潔、領銜人戴振博及民進黨9位市議員與罷團志工分進合擊展開車隊掃街宣傳，林志潔號召市民明天（26日）要出門投罷免票，下架不適任的立委鄭正鈐與涉貪停職市長高虹安，強調這是給新竹人重新選擇的機會，請大家要站出來行使公民罷免權，讓民主永續。

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晚間藍白陣營也聯合在芙洛麗飯店舉辦反惡罷之夜，號召市民明天要出門投不同意票。民眾黨主席黃國昌與代理市長邱臣遠下午也加入車隊掃街，高虹安、台北市議員黃瀞瑩搭另台車展開市區車隊掃街，號召市民要出門投票。

罷免投票前夕，藍白陣營今晚在芙洛麗飯店舉行「決戰惡罷反綠之夜」。（擷取自網路貼文）

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