涉詐助理費和收賄案開庭 陳怡君認罪：薪水不夠用、抱歉動用助理費

台北市議員陳怡君及其辦公室「饅頭主任」張惠霖，涉利用3名親友當人頭，詐領384萬餘元助理補助費，又每月收取建商3萬9000多元「顧問費」，向市府施工單位施壓加速辦理建照。（資料照）

2025/07/25 17:00

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市議員陳怡君和其辦公室「饅頭主任」張惠霖，涉嫌利用親友當人頭詐領助理補助費，並每月收取營建廠商每月3萬9000餘元「顧問費」被起訴，士林地方法院今（25）日開庭審理，陳、張對於詐領助理費、收賄罪皆認罪，並強調因公務開銷大，詐得的助理費大多用於公務，其律師主張已認罪，盼能減刑。

張惠霖律師胡原龍表示，張已認罪並繳回犯罪所得，請求減刑並希望能緩刑；另二女律師皆希望能夠交保，但法官表示因仍有其他被告未認罪，待閱卷後才會決定要傳哪些證人，待其提出後，再視情況決定是否有續押必要。

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「我很抱歉動用助理費。」陳怡君今坦承所有起訴犯罪內容，指洪于涵、賀璽、張家蓉3人確實為人頭助理、並非實際助理，人頭助理的費用均用於公務，包括支付服務處的租金、工讀生薪水、製作影片及文宣等費用。

陳怡君指出，議員每月薪資約12萬元，但選舉開銷大，先前有貸款，當選後每月須還6萬元，才會動用助理費和政黨一般補助資金2萬至3萬元，但往往一場活動即需15萬元，差額過大，助理張惠霖甚至用自己的私人存款設法貼補，而張工作繁重、工時長，過去未能騰出時間做帳，亦未請會計做帳，因此才動用人頭助理，對於「對價關係」四個字並不清楚，但願意認罪。

針對遭控收受建商品嘉建設公司70萬餘元，陳怡君承認，她知悉張惠霖領取費用，她本人亦同意事件的發生，從而協助品嘉建設公司，以辦理現勘的方式與北市府審核、施工單位聯繫，加快速度辦理；陳的律師強調，此並非關說，主張僅為關心。

張惠霖供稱，她將個人存款、人頭助理的薪資混在一起使用，過去也會把錢存在銀行證券戶買股票，將錢存入股票帳戶後指示朱家蓉開立支票。張亦指，確實每個月收受高明義3萬9千元，從中為品嘉建設公司與北市府進行協調，不過所關心的案件部分成功、部分沒成功如移樹等事件，而今願意全部認罪。

庭末，法官諭知候核辦。

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