柯文哲聲請行使罷免投票被駁回 盧秀燕：總統躲起來不回應

柯文哲聲請行使罷免投票遭駁回，台中市長盧秀燕表示，這是很重要的憲政議題。（記者陳建志攝）

2025/07/25 16:42

〔記者陳建志／台中報導〕前台北市長柯文哲因京華城案被羈押禁見，柯文哲3天前向台北高等行政法院聲請假處分，訴求行使罷免投票權，不過今天已被駁回；台中市長盧秀燕表示，這是很重要的憲政議題，總統和民進黨立院總召柯建銘應該面對，否則可能剝奪憲政上給予民眾的投票權，批評兩人躲起來不回應。

柯文哲因涉京華城弊案，目前仍羈押禁見於台北看守所，23日他委由律師提起行政訴訟、同時聲請假處分，狀告台北市選舉委員會、台北看守所，請求法院准許他以適當方式行使台北市第6選區立委羅智強的罷免投票權，台北高等行政法院24日傳喚3方開庭後，今早做成裁定駁回。

請繼續往下閱讀...

台中市長盧秀燕今天幫中四立委廖偉翔車掃前受訪，問到此問題時表示，柯主席談的不是個案，而是如果一個人的投票權沒有被剝奪，國家要如何提供他投票權，這是全世界很重要的憲政議題，總統和柯建銘應該面對，否則可能剝奪憲政上給予民眾的投票權，這是違反憲法的，現在總統、柯建銘都躲起來不回應，大家都在看總統、柯建銘要怎麼做。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法