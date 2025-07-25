為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台灣史上最大罷免投票將登場 日媒聚焦中台關係影響

    大罷免投票前夕，有多家日本媒體報導台灣大罷免活動的最新消息，凸顯反罷團體「罷免親中派立委」的訴求。圖為大罷免宣傳活動。（記者廖振輝攝）

    大罷免投票前夕，有多家日本媒體報導台灣大罷免活動的最新消息，凸顯反罷團體「罷免親中派立委」的訴求。圖為大罷免宣傳活動。（記者廖振輝攝）

    2025/07/25 16:51

    〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕大罷免投票前夕，有多家日本媒體報導台灣大罷免活動的最新消息，凸顯反罷團體「罷免親中派立委」的訴求，並指出這是台灣史上最大的罷免投票，結果可能改變國會的權力平衡，進而影響中台關係。

    台灣從今年初開始點燃的大罷免活動，日媒的報導頻率並不高，主要可能是日本對於罷免國會議員制度本身並不熟悉，一位日媒記者私下表示，因為很難向讀者解釋這是怎麼一回事，稿子變得非常難處理。另一方面，在罷免活動起步之初，他們認為這是台灣內政事務，所以較持觀望態度。

    不過大罷免活動進行至今，經過一階和二階連署，首批24名立委的罷免投票也將在明天投票，日媒似乎也逐漸清楚其中的脈胳，近期陸續有相關的報導出現。

    這兩天日媒相關報導的標題：

    西日本新聞：史無前例的大規模罷免能否扭轉局勢？ 「扭曲」的台灣立法院，26日投票，也引來「無視選舉結果」的批評（異例の大量リコールで形勢逆転？“ねじれ”状態の台湾立法院、26日に住民投票 「選挙結果を無視」批判も）。

    每日新聞：台灣將於26日舉行史上最大規模的住民投票，結果可能影響中台關係（台湾で26日に史上最大規模の住民投票 結果次第で中台関係に影響も）。

    朝日新聞：台灣將舉行大規模罷免投票，訴求解職「親中派」，可能逆轉局勢（「親中派」解職訴え台湾で大規模リコール投票へ 形勢逆転の可能性も）。

    時事通信：針對24名「親中派」議員的罷免投票，台灣兩陣營進入最後衝刺階段（「親中派」議員２４人のリコール投票、両陣営が最後の追い込み 台湾）。

    東京新聞：「與中國合作、威脅台灣安全」…針對親中派政治人物的首次大規模罷免將於26日投票，並傳出偽造連署的爭議（「中国に協力し台湾の安全に脅威」…親中派政治家に初の大規模リコールが26日投票 偽造署名騒動も起きて）。

    產經新聞：台灣「太陽花運動」會重演還是失敗？ 26日對「親中派」的大規模罷免投票（台湾で「ヒマワリ運動」再現か不発か 26日に「親中派」の大規模リコール投票）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播