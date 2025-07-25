台灣史上最大罷免投票將登場 日媒聚焦中台關係影響

大罷免投票前夕，有多家日本媒體報導台灣大罷免活動的最新消息，凸顯反罷團體「罷免親中派立委」的訴求。圖為大罷免宣傳活動。（記者廖振輝攝）

2025/07/25 16:51

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕大罷免投票前夕，有多家日本媒體報導台灣大罷免活動的最新消息，凸顯反罷團體「罷免親中派立委」的訴求，並指出這是台灣史上最大的罷免投票，結果可能改變國會的權力平衡，進而影響中台關係。

台灣從今年初開始點燃的大罷免活動，日媒的報導頻率並不高，主要可能是日本對於罷免國會議員制度本身並不熟悉，一位日媒記者私下表示，因為很難向讀者解釋這是怎麼一回事，稿子變得非常難處理。另一方面，在罷免活動起步之初，他們認為這是台灣內政事務，所以較持觀望態度。

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不過大罷免活動進行至今，經過一階和二階連署，首批24名立委的罷免投票也將在明天投票，日媒似乎也逐漸清楚其中的脈胳，近期陸續有相關的報導出現。

這兩天日媒相關報導的標題：

西日本新聞：史無前例的大規模罷免能否扭轉局勢？ 「扭曲」的台灣立法院，26日投票，也引來「無視選舉結果」的批評（異例の大量リコールで形勢逆転？“ねじれ”状態の台湾立法院、26日に住民投票 「選挙結果を無視」批判も）。

每日新聞：台灣將於26日舉行史上最大規模的住民投票，結果可能影響中台關係（台湾で26日に史上最大規模の住民投票 結果次第で中台関係に影響も）。

朝日新聞：台灣將舉行大規模罷免投票，訴求解職「親中派」，可能逆轉局勢（「親中派」解職訴え台湾で大規模リコール投票へ 形勢逆転の可能性も）。

時事通信：針對24名「親中派」議員的罷免投票，台灣兩陣營進入最後衝刺階段（「親中派」議員２４人のリコール投票、両陣営が最後の追い込み 台湾）。

東京新聞：「與中國合作、威脅台灣安全」…針對親中派政治人物的首次大規模罷免將於26日投票，並傳出偽造連署的爭議（「中国に協力し台湾の安全に脅威」…親中派政治家に初の大規模リコールが26日投票 偽造署名騒動も起きて）。

產經新聞：台灣「太陽花運動」會重演還是失敗？ 26日對「親中派」的大規模罷免投票（台湾で「ヒマワリ運動」再現か不発か 26日に「親中派」の大規模リコール投票）。

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