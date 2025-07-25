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    蔣萬安15度陪王鴻薇拜票 明陪5藍委投票拚「保5」

    罷免投票前一天最後衝刺，蔣萬安（右）陪王鴻薇（左）車隊掃街。（擷取自王鴻薇臉書）

    罷免投票前一天最後衝刺，蔣萬安（右）陪王鴻薇（左）車隊掃街。（擷取自王鴻薇臉書）

    2025/07/25 16:39

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免明天就要投票，台北市長蔣萬安今天（25日）再度回防本命區中山、北松山，陪國民黨立委王鴻薇雨中車隊掃街，這也是蔣萬安出訪巴黎回國後，第15度陪同王鴻薇。明天投票日，蔣萬安也會陪同台北市5位藍委投票，力求「保5」。

    罷免投票到數一天，今天上午立法院大法官人事投票，藍委都在立院，台北市議員出動當分身，協助立委掃市場拜票，大法官人事投票結束後，王鴻薇回防選區，與市議員柳采葳車隊掃街。

    蔣萬安、市議會議長戴錫欽及市藍議員詹為元、秦慧珠下午陪同王鴻薇，再度到松山區車隊掃街。蔣萬安、王鴻薇說，要堅持到最後一刻。

    戴錫欽受訪說，明天就要投票，希望把握最後一天時間，所有議員都出動站路口、掃市場，今天下午把王鴻薇選區再掃一遍，希望爭取支持者認同，明天風雨無阻，出門投下不同意。

    媒體問，有名嘴說，罷免結果也攸關人民對蔣市府信任程度？戴錫欽說，罷免結果當然會對地方的政治生態造成影響，但如擴大為對蔣市府所謂的信任與否，倒不如來看是對賴政府的信任與否，因為終究是執政黨當家鬧事、選輸翻桌，所以反而是應該檢驗賴政府過去一年多來的執政的滿意與否，而不針對蔣市府，終究大罷免是全國性的，並不只針對台北市。

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