倒戈了！深藍家族家庭會議突宣布挺罷免 作家感動曝原因

罷免國民黨立委第一波投票將在明（26）日舉行。圖為反共護台志工聯盟昨晚在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/07/25 17:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委第一波投票，將在明（26）日舉行。財團法人彭明敏文教基金會底下的鯨魚網站專欄作家端木實表示，他的深藍家族原先希望他不要表態，但就在上週日的家庭會議中，他的深藍伯父伯母、姑姑姑丈以及父母，突然表態挺罷免稱：「我們這些資深國民黨員，我們將會投下罷免票！」讓端木實直呼：「聽完我父母和家族長輩們的這些聲明，我不知不覺眼眶泛淚。」

端木實今日在臉書發文表示，這段期間承受來自深藍家族的壓力，希望他在7月26日之前都不要表態，然而，除了藍白立委的表現過度差勁之外，再加上反罷免的藍白支持者對罷免志工暴力相向，如果藍綠不分垃圾，為何我們從未見過挺罷免的人對藍白辱罵？更別說不曾以暴力對待他們。

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端木實透露，就在上週日，他家召開家族會議，他深藍的伯父伯母、兩位姑姑姑丈以及他的父母表態說明，大家長期以來都是國民黨的堅定支持者，相信國民黨總是帶給中華民國安定、經濟發展、社會和諧，這也是長期支持國民黨的理由。遺憾的是，立委徐巧芯那不堪的肢體動作（秀中指罵人）帶給社會不良示範；柯文哲害國民黨輸掉總統大選，涉貪被羈押禁見，「我們不曾看過國民黨高層表態譴責柯文哲，放任黃國昌等人繼續攻擊中華民國司法。」

另外，立委傅崐萁在花蓮對教師「葉霸」的放肆對待，亦不曾道歉；還有立委廖先翔嘲諷中共暗殺技術太爛這種話已經嚴重踩紅線，這不是中華民國立法委員應該說的話，遑論立委羅廷瑋被台大醫生爆料檢舉施壓台大高層，這等濫用特權，都已經嚴重破壞社會互信與互重原則，中華民國不應該繼續發生這些不可思議的事情。

「中華民國114年7月26日，我們原先支持國民黨的新住民第二代，我們這些資深國民黨員，我們將會投下罷免票！正因為我們上一代不願被中共統治，我們希望下一代子子孫孫都能倖免於難，中華民國國民生生世世可以處於民主、自由、人權、法治的國家。」

端木實表示，聽到這樣的聲明，他大感意外，也深深感動，過去他和幾位同輩的渡海第三代的努力沒有白費，聽完他父母和家族長輩們的這些聲明，他不知不覺眼眶泛淚，忍不住大呼：「大罷免，大成功！大罷免，大成功！大罷免，大成功!」而他們家族也跟著一起大喊著這句話，圓滿結束這一次的家族會議。

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